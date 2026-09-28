Рух Європейською площею обмежено до 19 жовтня (схема)

«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту

Із 28 вересня до 19 жовтня частково обмежуватимуть рух Європейською площею в Шевченківському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київавтодор».

Фахівці Шевченківського ШЕУ виконуватимуть поточний ремонт проїжджої частини поетапно без повного перекриття руху транспорту.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності та просять враховувати обмеження під час планування маршруту.

Рух Європейською площею обмежено через поточний ремонт проїжджої частини інфографіка: «Київавтодор»

Європе́йська пло́ща (до 1996 року – Площа імені Ленінського Комсомолу) – площа у Шевченківському районі Києва, місцевість Старий Київ, транспортний вузол. Розташована між вулицями Хрещатик, Трьохсвятительською, Володимирським узвозом та вулицею Михайла Грушевського.

Нагадаємо, у місті триває капітальний ремонт проспекту Валерія Лобановського. Повністю завершити капремонт планують упродовж наступного року.

До 31 жовтня частково обмежуватимуть рух Оболонським проспектом в Оболонському районі столиці. Фахівці Оболонського ШЕУ ремонтуватимуть ділянку від Великої Кільцевої дороги до вул. Героїв Дніпра. Роботи проводитимуть поетапно – без повного перекриття зазначеної ділянки проспекту.

Також до 31 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Набережно-Рибальською в Подільському районі столиці. Як зазначають у комунальній корпорації, обмеження пов’язані з ремонтом асфальтобетонного покриття. Роботи триватимуть на ділянці від вулиці Гаванської до зʼїзду з Подільського мосту в напрямку вулиці Набережно-Хрещатицької.

Також до 2 жовтня, з 10:30 до 20:00, частково обмежено рух мостом ім. Є.О. Патона. У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мосту в напрямку з лівого на правий берег Дніпра у сторону бульв. Миколи Міхновського.