Головна Київ Фото
search button user button menu button

Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Постраждалого чоловіка передано медикам
фото: ДСНС Києва

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі

У ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.

Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото) фото 1
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото) фото 2
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото) фото 3

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 кв. м.

Зокрема, в Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі, пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото) фото 4
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото) фото 5
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото) фото 6

Також, за даними КМВА, в Печерському районі уламки впали на відкритій території. 

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські окупанти тероризували Київ ударами.

Читайте також:

Теги: Київ ДСНС війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Моральна окупація, мілітаризація влади і погони під піджаком: заключна частина трилогії
«Хлопці прийдуть і порядок наведуть». Чому Росія так б'ється за воєнні вибори в Україні Авторська стаття
13 вересня, 14:30
Путін розраховує зламати Україну ударами по інфраструктурі
WP: Путін сприйняв візит глави ЦРУ як слабкість США
4 вересня, 18:55
Комунальне підприємство «Фармація» змінило порядок роботи аптечних закладів відповідно до встановленого рівня загрози
Деякі аптеки Києва призупинятимуть роботу під час червоного рівня тривоги
10 вересня, 17:03
Москва приваблює іноземців обіцянками високої оплати
Розвідка назвала кількість іноземців у війську Росії
14 вересня, 05:28
Ворог вдарив по людному місцю в центрі Одеси
Окупанти вдарили по бізнес-центру в Одесі: постраждало 10 людей, серед яких 2 рятувальників (оновлено)
18 вересня, 18:07
Роберт Фіцо під час пресконференції у Братиславському замку, Словаччина, 10 вересня 2026 року
Європа «як ніколи близька» до масштабної війни: Фіцо зробив гучну заяву
20 вересня, 15:58

Фото

Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
Удар балістикою по Києву: оприлюднено фото з наслідками
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
На Київщині надзвичайники врятували двох людей після російської атаки (фото)
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів
Серед клієнток – Катерина Осадча. Росіяни знищили виробництво відомої дизайнерки капелюхів
Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)
Нічна атака на столицю: постраждало четверо людей (фото)
Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію – Зеленський
Росіяни постійно розширюють свою ескалаційну операцію – Зеленський

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
372K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 жовтня: ситуація на фронті
153K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 жовтня 2026
101K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
86K
Прем’єра Угорщини позбавлено недоторканності через підозру у крадіжці телефону
69K
Сі Цзіньпін у Білому домі згадав про пастку Фукідіда: що це означає
68K
Покрова Пресвятої Богородиці: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах

Новини

В Україні до 22°, місцями короткочасний дощ: погода на 1 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Росія посилила удари по прикордонню трьох областей: деталі від ДПСУ
Вчора, 13:20
В Україні до 20°, місцями короткочасний дощ: погода на 30 вересня 2026 року
Вчора, 05:59
Лідер «Барселони» отримав ушкодження у матчі за збірну
29 вересня, 15:13
Названо найкращих гравця та тренера місяця в Українській Прем'єр-лізі
29 вересня, 14:24
В Україні до 23°, без опадів, місцями туман: погода на 29 вересня 2026 року
29 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua