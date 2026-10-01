Атака РФ на Київ: постраждала людина, виникли пожежі (фото)

В Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі

У ніч проти 1 жовтня російські терористи атакували столицю. Унаслідок цього постраждав чоловік. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, у Солом’янському районі внаслідок ворожого обстрілу горіло приміщення на першому поверсі 16-поверхового житлового будинку. Також вогнем біли охоплені припарковані автівки.

Рятувальники ліквідували пожежу на площі 80 кв. м.

Зокрема, в Оболонському районі виникло масштабне загоряння у складській будівлі, пожежу ліквідовано. Одного постраждалого передано медикам.

Також, за даними КМВА, в Печерському районі уламки впали на відкритій території.

Нагадаємо, у ніч на 1 жовтня російські окупанти тероризували Київ ударами.