Елітні будинки на Печерську залишилися без води (адреси)
Через аварії зникла вода у приватних будинках у Печерському районі
Сьогодні, 13 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Звіринецька, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- вул. Василя Касіяна, 10
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій