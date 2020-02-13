Елітні будинки на Печерську залишилися без води (адреси)



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Декілька будинків на вулиці Звіринецькій залишилися без води

Через аварії зникла вода у приватних будинках у Печерському районі

Сьогодні, 13 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.

Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Звіринецька, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

вул. Василя Касіяна, 10

Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.

До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.

Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій