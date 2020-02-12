Мешканці будинків на п’яти вулицях Києва залишилися без води (адреси)
Ремонтні бригади працюють на місцях аварій
У середу, 12 лютого, на мережі холодного водопостачання у Києві сталася низка аварій.
Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Наразі ремонтні бригади працюють над локалізацією та ліквідацією пошкоджень на мережі.
Тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:
- пр-т. Академіка Глушкова, 22, 24
- вул. Теремківська, 9, 11
- вул. Малокитаївська, 54/46
- вул. Полярна, 15
- вул. Чистяківська, 17
Орієнтовний строк ліквідації пошкоджень - 1 доба, повідомляє Київводоканал і просить вибачення за тимчасові незручності.
Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила нові тарифи на центральне водопостачання та водовідведення у Києві. Для киян тарифи на водопостачання підвищаться на 13,6%, на водовідведення - на 6,3%.
До слова, мешканці Києва стали економніше витрачати воду.
Київводоканал активізував проекти з переобладнання водопровідних насосних станцій і переходу на очищення води гіпохлоритом натрію замість хлору. Тільки в останні три роки переобладнано було 7 артезіанських водопровідних станцій