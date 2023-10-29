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Українські військові знищують позиції ворога на островах дельти Дніпра: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Українські військові знищують позиції ворога на островах дельти Дніпра: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

ЗСУ ефективно використовують безпілотники та ускладнюють застосування російської артилерії на південному фланзі Бахмута

ЗСУ утримують позиції в Кринках на тлі операцій, що продовжуються, на східному (лівому) березі Херсонської області. 28 жовтня українські війська продовжили наступальні дії поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

28 жовтня Генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські напади біля міст Степове, Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Опитного та Першомайськ.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російські війська перекинули на передову в Авдіївці елементи до восьми бригад.

Західні та українські джерела продовжують повідомляти, що російські війська зазнають значних втрат у районі Авдіївки. Втрати російських військових, за словами Умерова, становлять близько 4 тисяч військовослужбовців.

Наталія Гуменюк повідомила, що українські війська здійснюють активні бойові операції на різних «підходящих» ділянках фронту в напрямку Херсонської області та ефективно ліквідують російські позиції та наглядові пункти на островах у дельті річки Дніпро.

За словами ISW, російські війська проводили наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватово-Кремінна, але 28 жовтня не досягли жодних підтверджених успіхів. Російський військовий блогер заявив, що елементи російського батальйону «Білі вовки» успішно атакували поблизу Кремінної.

28 жовтня Український Генштаб повідомив, що російські війська безуспішно атакували в районі Сіньківки та Іванівки та що російські війська не проводили наступальних операцій у напрямку Лимана.

Голова прес-служби 15-го прикордонного загону України Іван Шевцов заявив, що на Куп'янському та лиманському напрямках перебуває близько 100 000 російських солдатів (ймовірно, маються на увазі як передові, так і тилові підрозділи) і що погода останнім часом вплинула на інтенсивність російських операцій у цих напрямах.

За повідомленнями Генштабу України, українські війська 28 жовтня продовжили наступальні операції на південь від Бахмуту.

Повідомляється, що українські війська ефективно використовують безпілотники та ускладнюють застосування російської артилерії на південному фланзі Бахмута.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Кліщіївки та Андріївки. Російські ЗМІ стверджували, що російські війська атакували українські сили в районі Дубово-Василівки, Хромового, Кліщіївки та Андріївки 27 жовтня.

26 жовтня Бутусов заявив, що російські війська просунулися на відстань 600 метрів від північної промислової зони Авдіївки, сподіваючись використати промислову зону для входу в саме місто.

28 жовтня Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки поблизу Степового, Авдіївки, Кераміка, Тоненького, Опитного та Першомайського.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на Мар'їнку та Новомихайлівку.

28 жовтня російські війська розпочали обмежені наземні атаки у західній частині Донецької області, але не просунулися вперед.

Генштаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Водяного.

Відомий російський блогер стверджував, що українські війська атакували Нестерянку, Копані та Рівне, а також поблизу Новопрокопівки та Вербового.

Як повідомляє ISW, ЗСУ утримують позиції в Кринках на тлі операцій, що продовжуються, на східному (лівому) березі Херсонської області 28 жовтня.

Раніше повідомлялося, що російські війська вийшли до залізничної гілки і підійшли до села Сєвєрне на південному заході від Авдіївки. 

Нагадаємо, втрати російських окупаційних військ під Авдіївкою, ймовірно, найбільші за весь 2023 рік.

Теги: Дніпро Генштаб військові Рівне місто блогер втрати погода

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