Україна готується до найжахливішої зими в історії – Кулеба

Росіяни ще раз перевірять витривалість українців до зими своїми ракетами

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна готується до «найжахливішої зими в історії», намагаючись захистити свою енергосистему від російських атак. Про це він сказав в інтерв'ю німецькому виданню Welt, передає Zn.ua.

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«Ми готуємося до найжахливішої зими в історії. Тому ми закриємо очі, якщо не отримаємо Taurus, але отримаємо системи ППО. Ми намагаємося захистити наші електростанції якнайкраще. Але росіяни вчаться. Вони ще раз перевірять нашу витривалість своїми ракетами», – зазначив Кулеба.

За словами міністра, Київ продовжує працювати над тим, аби домогтися все ж «зеленого світла» від Німеччини щодо цих крилатих ракет. За словами Кулеби, Берлін завжди дотримується дуже високих моральних стандартів, але не береться до уваги, який величезний поворот він вже зробив.

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Зараз питання щодо відправки Україні Taurus знаходиться на стадії обговорення. Коментуючи те, чому ФРН зволікає з ним, Кулеба заявив, що німецький уряд, ймовірно, потребує більше часу для ухвалення рішення.

Раніше очільник ДТЕК повідомляв, що ця зима буде важчою, ніж попередня.

Нагадаємо, що Україна підготувала план дій на випадок тривалих блекаутів.

Раніше також повідомлялося, де Україна тримає запаси трансформаторів на випадок атаки.