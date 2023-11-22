Стало відомо, коли у Києві почнуть застосовувати графіки відключення світла

Графіки відключення в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля

За словами директора Центру досліджень енергетики, наразі є дуже багато різних сценаріїв розвитку подій

Графіки відключення світла в Києві можуть застосовуватися, коли середньодобова температура сягне 8-10 градусів нижче нуля. Про це повідомив директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі Київ24

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«Дуже багато є розрахунків, дуже багато є різних сценаріїв, як можуть розвиватися події, але я думаю, що за середньодобової температури десь мінус вісім, мінус десять градусів, саме середньодобової, на жаль, доведеться застосовувати графіки. І до чого українцям треба бути готовими», – наголосив Олександр Харченко.

Нагадаємо, урядом України та Генеральним штабом ЗСУ було прийнято рішення про захист обʼєктів енергетичної інфраструктури. Усі проектні рішення узгоджуються з Генштабом та Державною службою надзвичайних ситуацій.

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Перший рівень захисту – спорудження габіонів та біг-бегів. На сьогодні Агентство відновлення захищає 90 обʼєктів у 21 області від уламків дронів та ракет.

Другий рівень – це захист від дронів та шахедів. Бетонні конструкції, що будуються навколо основної мережі «Укренерго», починаючи з березня цього року. Під захистом 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях.

Третій рівень – захист від ракет. Під захистом 22 підстанції від прямого влучання найпотужнішими ракетами у 14 областях.

До слова, Кабінет міністрів спростив завезення в Україну енергетичного обладнання. Зокрема, це стосується генераторів та трансформаторів. Кабмін призупинить дію шести технічних регламентів, які застосовувалися під час ввезення та продажу енергетичного обладнання.