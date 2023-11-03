У Києві цього року було зафіксовано 40 температурних рекордів: інфографіка

Вересень та жовтень у столиці були найтеплішими з 1881 року

Метеорологічна осінь розпочалася у Києві на два тижні пізніше за кліматичну норму, а вересень був найтеплішим за 142 роки спостережень. Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у столиці цього року було зафіксовано вже 40 температурних рекордів. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 15. Портал «Слово і діло» підготував детальну інфографіку.

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Зима

Перші за рік температурні рекорди було зафіксовано вже 1 січня – одразу три. Того дня середньодобова температура повітря становила +10,3°С – уперше за 143 роки досліджень. Така температура відповідає нормі погоди середини квітня. Крім того, максимальна температура у Києві склала +13,2°С, а мінімальна не опускалася нижче +5,5°С.

Наступні два дні – 2 та 3 січня – погода у Києві теж відповідала весняній нормі. Наприклад, 2 січня середньодобова температура повітря вперше за 143 роки становила +9,4°С, а максимальна становила +13,2°С. Середньодобова температура повітря 3 січня становила +6,8°C, теж уперше за 143 роки.

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18 січня та 20 січня у Києві також було зафіксовано рекордну максимальну, мінімальну та середньодобову температуру, а 19 січня – рекордну максимальну (+10°С).

У лютому не було жодного рекорду. Загалом зима у Києві, за даними метеорологів, була однією з найтепліших з 1881 року, середня температура склала -0,4°С: найхолоднішим днем було 6 грудня (-10,9°С), найтеплішими – 1 та 2 січня.

Весна

Навесні кілька температурних рекордів було зафіксовано у березні – у період із 24 по 26 число.

Так, 24 березня середньодобова температура повітря у Києві склала +14,4°C – востаннє таке було 1913 року. Така температура відповідає погоді кінця квітня. А ніч на 24 березня стала найтеплішою за період спостережень – +11,1°С.

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Ніч на 25 березня була найтеплішою з 1881 – +12,3°С, а середньодобова температура склала 14,3°С. Рекордна була нічна температура і наступного дня.

Весна загалом увійшла до двадцятки найтепліших з 1881 року, коли почали вести спостереження.

Літо

11 червня у Києві було зафіксовано рекорд найнижчої середньодобової температури – +13°С.

Усі інші літні температурні рекорди вчені зафіксували у серпні, переважно наприкінці. Цей серпень посів друге місце у рейтингу найспекотніших за всю історію спостережень, а також увійшов до десятки найсухіших.

6 серпня була найтепліша ніч за всю історію спостережень – +21,2°С.

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27 серпня у столиці було три температурні рекорди: найвища середньодобова температура повітря за час спостережень (+26,9°С), максимальна температура після полудня (+33,3°С) та найтепліша ніч (+21,3°С) .

28 серпня теж було три рекорди за аналогічними показниками: температура після полудня склала +35,7°С, вночі – +21,3°С, середньодобова – +27,8°С. Попередні рекордні показники були у 1943 році.

Ще три рекорди було 29 серпня, наприклад, температура після полудня зросла до +35,9°С, а середньодобова становила +29,6°С. Два рекорди було 30 серпня: нічна температура – +21,4°С, середньодобова – +26,4°С.

Літо, таким чином, було одним із найспекотніших з 1881 року.

Осінь

Метеорологічна осінь у Києві, за спостереженням вчених, розпочалася 2 жовтня – на два тижні пізніше за кліматичну норму. Перший осінній температурний рекорд було зафіксовано 23 вересня – середньодобова температура становила +20,6°С, цей день був найтеплішим за всю історію спостережень.

30 вересня було зафіксовано рекордну температуру після полудня (+27°С) та середньодобову (+19,2°С).

У жовтні було два температурні рекорди – 30 та 31 числа була найвища температура повітря після полудня (+20,6°С та +21,7°С відповідно). Вересень та жовтень були найтеплішими з 1881 року.

Нагадаємо, у столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Попереднє максимальне значення для цього дня зареєстроване у 1969 році.

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Зауважимо, тенденція з температурними рекордами продовжуватиметься. Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим – синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку.