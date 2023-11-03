Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві цього року було зафіксовано 40 температурних рекордів: інфографіка

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
У Києві цього року було зафіксовано 40 температурних рекордів: інфографіка
Метеорологічна осінь у Києві, за спостереженням вчених, розпочалася 2 жовтня
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Вересень та жовтень у столиці були найтеплішими з 1881 року

Метеорологічна осінь розпочалася у Києві на два тижні пізніше за кліматичну норму, а вересень був найтеплішим за 142 роки спостережень. Загалом, за даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у столиці цього року було зафіксовано вже 40 температурних рекордів. Для порівняння, у 2022 році їх було лише 15. Портал «Слово і діло» підготував детальну інфографіку.

У Києві цього року було зафіксовано 40 температурних рекордів: інфографіка фото 1

Зима

Перші за рік температурні рекорди було зафіксовано вже 1 січня – одразу три. Того дня середньодобова температура повітря становила +10,3°С – уперше за 143 роки досліджень. Така температура відповідає нормі погоди середини квітня. Крім того, максимальна температура у Києві склала +13,2°С, а мінімальна не опускалася нижче +5,5°С.

Наступні два дні – 2 та 3 січня – погода у Києві теж відповідала весняній нормі. Наприклад, 2 січня середньодобова температура повітря вперше за 143 роки становила +9,4°С, а максимальна становила +13,2°С. Середньодобова температура повітря 3 січня становила +6,8°C, теж уперше за 143 роки.

18 січня та 20 січня у Києві також було зафіксовано рекордну максимальну, мінімальну та середньодобову температуру, а 19 січня – рекордну максимальну (+10°С).

У лютому не було жодного рекорду. Загалом зима у Києві, за даними метеорологів, була однією з найтепліших з 1881 року, середня температура склала -0,4°С: найхолоднішим днем було 6 грудня (-10,9°С), найтеплішими – 1 та 2 січня.

Весна

Навесні кілька температурних рекордів було зафіксовано у березні – у період із 24 по 26 число.

Так, 24 березня середньодобова температура повітря у Києві склала +14,4°C – востаннє таке було 1913 року. Така температура відповідає погоді кінця квітня. А ніч на 24 березня стала найтеплішою за період спостережень – +11,1°С.

Ніч на 25 березня була найтеплішою з 1881 – +12,3°С, а середньодобова температура склала 14,3°С. Рекордна була нічна температура і наступного дня.

Весна загалом увійшла до двадцятки найтепліших з 1881 року, коли почали вести спостереження.

Літо

11 червня у Києві було зафіксовано рекорд найнижчої середньодобової температури – +13°С.

Усі інші літні температурні рекорди вчені зафіксували у серпні, переважно наприкінці. Цей серпень посів друге місце у рейтингу найспекотніших за всю історію спостережень, а також увійшов до десятки найсухіших.

6 серпня була найтепліша ніч за всю історію спостережень – +21,2°С.

27 серпня у столиці було три температурні рекорди: найвища середньодобова температура повітря за час спостережень (+26,9°С), максимальна температура після полудня (+33,3°С) та найтепліша ніч (+21,3°С) .

28 серпня теж було три рекорди за аналогічними показниками: температура після полудня склала +35,7°С, вночі – +21,3°С, середньодобова – +27,8°С. Попередні рекордні показники були у 1943 році.

Ще три рекорди було 29 серпня, наприклад, температура після полудня зросла до +35,9°С, а середньодобова становила +29,6°С. Два рекорди було 30 серпня: нічна температура – +21,4°С, середньодобова – +26,4°С.

Літо, таким чином, було одним із найспекотніших з 1881 року.

Осінь

Метеорологічна осінь у Києві, за спостереженням вчених, розпочалася 2 жовтня – на два тижні пізніше за кліматичну норму. Перший осінній температурний рекорд було зафіксовано 23 вересня – середньодобова температура становила +20,6°С, цей день був найтеплішим за всю історію спостережень.

30 вересня було зафіксовано рекордну температуру після полудня (+27°С) та середньодобову (+19,2°С).

У жовтні було два температурні рекорди – 30 та 31 числа була найвища температура повітря після полудня (+20,6°С та +21,7°С відповідно). Вересень та жовтень були найтеплішими з 1881 року.

Нагадаємо, у столиці в суботу, 28 жовтня, був зафіксований рекорд максимальної швидкості вітру. Попереднє максимальне значення для цього дня зареєстроване у 1969 році.

Зауважимо, тенденція з температурними рекордами продовжуватиметься. Зимовий період цього року в Україні очікується менш інтенсивним, а період морозної погоди буде скороченим – синоптикиня розповіла, чого чекати українцям взимку

Читайте також: Скільки триватиме тепла погода? Синоптики потішили прогнозом
Теги: рекорд погода

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
Уночі сили ППО працювали по ворожих безпілотниках
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
31 жовтня, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 04:55
Українські військові знищують позиції ворога на островах дельти Дніпра: аналіз ISW
Українські військові знищують позиції ворога на островах дельти Дніпра: аналіз ISW
29 жовтня, 06:20
За прогнозом синоптиків, вдень 22 жовтня на Київщині буде хмарно з проясненнями, без опадів
Київ накрив густий туман (фото)
22 жовтня, 09:34
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 22 жовтня
22 жовтня, 03:51
У частині областей України оголошено штормове попередження
У частині областей України оголошено штормове попередження
19 жовтня, 15:15
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
19 жовтня, 03:55
Дороті Хоффнер вперше стрибнула з парашутом, коли їй було 100 років
104-річна жінка стрибнула з парашутом і претендує на світовий рекорд
4 жовтня, 13:16

Новини

У Києві цього року було зафіксовано 40 температурних рекордів: інфографіка
У Києві цього року було зафіксовано 40 температурних рекордів: інфографіка
Забудова парку в Києві: заступник Кличка отримав підозру
Забудова парку в Києві: заступник Кличка отримав підозру
Київрада відмовилася усунути з посад депутатів ОПЗЖ: хто не голосував (список)
Київрада відмовилася усунути з посад депутатів ОПЗЖ: хто не голосував (список)
Чоловік, який у Києві напав на дівчинку-волонтерку, отримав вирок
Чоловік, який у Києві напав на дівчинку-волонтерку, отримав вирок
Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському
Хакери зламали сайт Київської обласної ради та залишили повідомлення Зеленському
Будівництво військового меморіального кладовища: Київрада готує звернення до президента та уряду
Будівництво військового меморіального кладовища: Київрада готує звернення до президента та уряду

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Битва за Авдіївку: склалась критична ситуація
30K
Демобілізація військових: Данілов розповів, коли можуть розглянути питання
18K
Ізраїль не має права на захист: Росія в ООН зробила гучну заяву
13K
Стаття Залужного для The Economist: оприлюднено повний переклад
13K
У Кропивницькому пролунали вибухи
7655
На Одещині прогриміли вибухи

Новини

Ракетні війська знищили ще чотири бази окупантів і пункт управління
Сьогодні, 07:10
Атака на українські міста, схвалення пакету допомоги Ізраїлю: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарність, місцями сильні пориви вітру: прогноз погоди на 3 листопада
Сьогодні, 04:45
3 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Вчора, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Вчора, 07:12

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту