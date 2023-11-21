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«Закарпаттяенергозбут» запропонувала шляхи для вирішення проблеми боргів «Гарантованого покупця» перед постачальниками електрики населенню

Іван Гавриляк
glavcom.ua
«Закарпаттяенергозбут» запропонувала шляхи для вирішення проблеми боргів «Гарантованого покупця» перед постачальниками електрики населенню
Заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» перед «Закарпаттяенергозбут» станом на початок листопада складає 1,5 млрд гривень
фото з відкритих джерел

Компанія пояснила, що ті кошти, які заборгував «Гарантований покупець», «Закарпаттяенергозбут» заборгувала іншим учасникам ринку

Для вирішення проблеми боргів «Гарантованого покупця» перед постачальниками універсальних послуг, які постачають електроенергію населенню, необхідно прийняти відповідні законодавчі ініціативи.

Про це в ході публічної зустрічі Energy Club заявила директор ТОВ «Закарпаттяенергозбут» Наталія Німець.

Вона розповіла, що заборгованість державного підприємства «Гарантований покупець» перед «Закарпаттяенергозбут» станом на початок листопада складає 1,5 млрд гривень і це одна з найбільших за обсягами заборгованостей держпідприємства перед постачальниками.

Німець пояснила, що ті кошти, які заборгував «Гарантований покупець», «Закарпаттяенергозбут» заборгувала іншим учасникам ринку. 

«Для вирішення питання – це необхідно вирішувати на законодавчому рівні, приймати проєкт закону. Вже був такий у нас закон в 20-му році, де було проведено взаєморозрахунки між учасниками, у кого виникла заборгованість. І це можливе закриття та вирішення питання по боргах», – наголосила вона.

Також Німець додала, що є проблема з оплатами споживачів, яким заборонено вимикати електроенергію, бо деякі з них вирішили, що можна платити пізніше. 

«Тому ми будемо також ініціювати, щоб переглядали на сьогодні ці правові документи і розглядали можливість проведення обмеження постачання електроенергії тим споживачам, які дійсно цим користуються (зловживають – ред.)», – підкреслила представниця «Закарпаттяенергозбут».

Раніше президент Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо термінового вирішення проблеми боргів в енергетиці. 

Теги: електроенергія борг

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