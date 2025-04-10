Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі

Водій автобуса, який із пасажирами в салоні буксував газоном і стрибав бордюрами, свої дії пояснив тим, що нібито заблукав

В КМДА вибачились за ситуацію та сказали, що водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами

У Києві черговий скандал із міським транспортом. На Виноградарі було помічено пасажирський автобус «гармошку» №36, який із пасажирами в салоні заїхав на прибудинкову територію та здійснював небезпечний рух зеленою зоною між будинками.

Місцеві жителі шоковані й обурені тим, що відбувається. У цьому дворі почали залишати автомобілі після того, як міська влада розпорядилася з початку квітня на рік закрити рух транспортних засобів та пішоходів на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. А вчора вранці на територію між будинками в’їхав величезний автобус-гармошка КП «Київпастранс». Водій автобуса, який із пасажирами в салоні буксував газоном і стрибав бордюрами, свої дії пояснив тим, що нібито заблукав.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що через перекриття проспекту Європейського Союзу на Подолі задля будівництва метро оновленим маршрутом тролейбуса №36 почали курсувати великі комунальні автобуси-гармошки.

«Водій автобуса вперше виїхав на оновлений маршрут. Під час руху він повернув не на потрібному повороті, а після цього вже було пізно щось змінювати, бо через габарити автобус повернути назад не міг. Тому водій залишився перед вибором: висаджувати пасажирів та викликати спецтехніку чи спробувати виїхати з цього двору», – розповіли транспортники.

У підсумку, водій прийняв рішення спробувати виїхати самотужки. І це, кажуть у КМДА, йому таки вдалося – на відео, що його відзнімкували місцеві мешканці, видно, як автобус з'їжджає з зеленої зони на прибудинковий проїзд та повільно рухається у сторону виїзду з дворів.

В КМДА вибачились за ситуацію та сказали, що водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами.

«Ми вибачаємося перед пасажирами автобуса та мешканцями двору за створені незручності. Наш водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами. Крім того, з водіями підприємства проведено інструктаж щодо недопущення подібних ситуацій», – кажуть транспортники.

Крім того, у Департаменті додали, що під час з’ясування обставин цієї події у дворі було виявлено паркування легкового автотранспорту на зеленій зоні, де гуляють діти та відпочивають мешканці.

«Ми звернулися до патрульної поліції Києва з проханням посилити контроль за автомобілістами або ж не допускати заїзд легкового транспорту на зелену зону, на період дії тимчасових транспортних обмежень на Виноградарі», – розповіли в департаменті.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закрито рух транспорту та пішоходів. Зокрема, перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи. Обмеження руху пов'язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі. У цьому зв'язку рух транспорту було організовано за тимчасовою схемою, яку погоджено з патрульною поліцією.