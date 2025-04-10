Головна Київ Новини
search button user button menu button

Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі
Водій автобуса, який із пасажирами в салоні буксував газоном і стрибав бордюрами, свої дії пояснив тим, що нібито заблукав
скриншот відео

В КМДА вибачились за ситуацію та сказали, що водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами

У Києві черговий скандал із міським транспортом. На Виноградарі було помічено пасажирський автобус «гармошку» №36, який із пасажирами в салоні заїхав на прибудинкову територію та здійснював небезпечний рух зеленою зоною між будинками.

Місцеві жителі шоковані й обурені тим, що відбувається. У цьому дворі почали залишати автомобілі після того, як міська влада розпорядилася з початку квітня на рік закрити рух транспортних засобів та пішоходів на проспекті Європейського Союзу через будівництво метро на Виноградар. А вчора вранці на територію між будинками в’їхав величезний автобус-гармошка КП «Київпастранс». Водій автобуса, який із пасажирами в салоні буксував газоном і стрибав бордюрами, свої дії пояснив тим, що нібито заблукав.

У Департаменті транспортної інфраструктури КМДА пояснили, що через перекриття проспекту Європейського Союзу на Подолі задля будівництва метро оновленим маршрутом тролейбуса №36 почали курсувати великі комунальні автобуси-гармошки.

«Водій автобуса вперше виїхав на оновлений маршрут. Під час руху він повернув не на потрібному повороті, а після цього вже було пізно щось змінювати, бо через габарити автобус повернути назад не міг. Тому водій залишився перед вибором: висаджувати пасажирів та викликати спецтехніку чи спробувати виїхати з цього двору», – розповіли транспортники.

У підсумку, водій прийняв рішення спробувати виїхати самотужки. І це, кажуть у КМДА, йому таки вдалося – на відео, що його відзнімкували місцеві мешканці, видно, як автобус з'їжджає з зеленої зони на прибудинковий проїзд та повільно рухається у сторону виїзду з дворів.

В КМДА вибачились за ситуацію та сказали, що водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами.

«Ми вибачаємося перед пасажирами автобуса та мешканцями двору за створені незручності. Наш водій та начальник автобусної колони покарані письмовими доганами. Крім того, з водіями підприємства проведено інструктаж щодо недопущення подібних ситуацій», – кажуть транспортники.

Крім того, у Департаменті додали, що під час з’ясування обставин цієї події у дворі було виявлено паркування легкового автотранспорту на зеленій зоні, де гуляють діти та відпочивають мешканці.

«Ми звернулися до патрульної поліції Києва з проханням посилити контроль за автомобілістами або ж не допускати заїзд легкового транспорту на зелену зону, на період дії тимчасових транспортних обмежень на Виноградарі», – розповіли в департаменті.

Нагадаємо, у Подільському районі Києва через будівництво метро на Виноградар з 5 квітня на частині проспекту Європейського Союзу закрито рух транспорту та пішоходів. Зокрема, перекрито проїжджу частину та тротуари на ділянці від проспекту Василя Порика до Свободи. Обмеження руху пов'язане з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо в Подільському районі. У цьому зв'язку рух транспорту було організовано за тимчасовою схемою, яку погоджено з патрульною поліцією. 

Теги: Київ громадський транспорт водій скандал Київпастранс автобус

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Київводоканалі» запевняє, що питна вода у місті Києві відповідає всім встановленим нормам
Чому вода в Києві пахне рибою? Роз'яснення «Київводоканалу»
20 березня, 10:27
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
17 березня, 03:06
Зоозахисники шукатимуть для скаліченого собаки нову родину
На Київщині жінка сокирою побила собаку. За справу взялася поліція
16 березня, 15:53
Падіння уламків збитого ворожого дрона зафіксовано на території школи по вул. Путивльська у Деснянському районі Києва
Дронова атака на Київ: уламки впали на територію школи в Деснянському районі
18 березня, 09:40
12-річний підліток зазнав смертельного травмування на станції «Київ-Волинський»
У лікарні помер 12-річний підліток, який отримав ураження струмом на електричці в Києві
18 березня, 12:18
Станом на 08:00 вологість повітря у столиці складає 64% 
У столиці зафіксовано шкідливий рівень забруднення повітря: дані моніторингу
21 березня, 08:53
Новий наземний перехід через вулицю Хрещатик, спроєктований штучним інтелектом
Безбар'єрний Київ: на Хрещатику з’явиться новий наземний перехід
31 березня, 19:41
У Хмельницькому випав сніг
Казкова зима у квітні: Україну засипало снігом (фото, відео)
7 квiтня, 09:21
Мюзикл композитора Коула Портера «Цілуй мене, Кет!» на головній сцені Національної оперети України
Культурні події у Києві: календар на тиждень 7-13 квітня
5 квiтня, 19:19

Новини

Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі
Столична влада пояснила, чому рейсовий автобус ганяв дворами на Виноградарі
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн
Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн
На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік
На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
45K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
24K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
23K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
17K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

Суд у Британії визнав винним у порушенні санкцій «екс-губернатора» Севастополя
Сьогодні, 15:32
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua