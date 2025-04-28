Удар Росії по Києву 24 квітня: скільки сімей потребують тимчасового житла

Для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги з міського бюджету звернулися 527 людей

У Святошинському районі триває ліквідація наслідків комбінованої ворожої атаки на столицю 24 квітня. Окрім працівників керуючої компанії Святошинського району, до робіт залучили фахівців Оболонського, Дніпровського, Дарницького, Деснянського, Печерського та Солом’янського районів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

Повідомляється, що комунальні служби вже вивезли 2,5 тис. куб. м відходів руйнувань. Для тимчасового закриття пошкоджених вікон використали 15,3 тис. кв. м плівки, понад 420 кв. м OSB-плити, 150 листів фанери тощо.

«Загалом унаслідок російської агресії пошкоджень зазнали 106 будівель. Із них – 84 житлові будинки. За попередньою інформацією, вісім житлових будинків значно пошкоджені та потребують інструментального обстеження. Один житловий будинок повністю знищено. Вікна і двері пошкоджені у шести закладів освіти – чотирьох школах та двох дитячих садочках. Також пошкоджені вікна і двері у кількох медичних й спортивних закладах та інших об’єктах соціального спрямування», – йдеться у повідомленні.

Через ворожу атаку пошкоджені 74 транспортні засоби, з них 50 не підлягають ремонту.

Для отримання одноразової адресної матеріальної допомоги з міського бюджету за програмою «Турбота. Назустріч киянам» до пункту підтримки, що оперативно розгорнули після завершення обстрілу, звернулися 527 людей. Наразі вже опрацьовано (оформлено виплати) 152 заяви.

У КМДА нагадали, що кияни та внутрішньо переміщені особи, які постраждали внаслідок російської агресії, отримують одноразову адресну матеріальну допомогу в розмірі 10 тис. грн за міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам». Для цього необхідно звернутися до районних управлінь соціального захисту населення. Контакти розміщені за посиланням.

Також триває пошук варіантів поселення для сімей, які втратили квартири і потребують тимчасового житла. Наразі до міста звернулися 16 таких сімей. З них одна родина вже заселилася в тимчасове помешкання. Керівництво районної адміністрації сьогодні проводить наради за участі постраждалих власників квартир, де їм пропонують варіанти тимчасового розселення з резервного фонду столиці. Зокрема, місто на балансі має 43 вільні кімнати, що розміщені в гуртожитках, також кілька соціальних квартир, які були запропоновані постраждалим у якості тимчасового житла.

Нагадаємо, 24 квітня вночі росіяни атакували Київ балістичними ракетами та дронами. Руйнування були зафіксовані у п'яти районах столиці. Найбільші – у Святошинському районі. Ввечері рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла чотирьох загиблих людей, зокрема 17-річного підлітка Данила Худі.

О 7 годині ранку, 25 квітня, у Святошинському районі завершили пошукові-рятувальні роботи на місці російської ракетної атаки по житловому будинку. Почали розбирати аварійні конструкції. В пам'ять про жертв удару люди приносили квіти та іграшки. Станом на 25 квітня було відомо, що внаслідок масованої російської атаки загинуло 12 людей, травмовано – 87.

25 квітня у Києві був оголошений день жалоби за жертвами масованої атаки Росії на столицю.

Внаслідок атаки РФ 24 квітня у Києві пошкоджені 106 будівель, із них – 84 житлові будинки. За попередньою інформацією, вісім житлових будинків значно пошкоджені, один – знищений повністю.