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Парковки у Києві стали «розмінною монетою» для корупціонерів – розслідування

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Парковки у Києві стали «розмінною монетою» для корупціонерів – розслідування
Богославкська і Марченко обговорювали «бонус» паркінгами за завершений проєкт
фото з відкритих джерел

За інформацією розслідувачів, паркомісця можуть використовуватись як «подяка» за послуги

У київських корупційних схемах паркомісця стали новою «розмінною монетою» для хабарів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на розслідування Bihus.info. За інформацією журналістів, замість готівки чи інших цінностей, впливові особи можуть отримувати паркомісця як «бонус» за лояльність або сприяння у вирішенні питань.

Розслідувачі Bihus.info наводять як приклад розмову між менеджеркою Комарницького Оленою Богославською та депутаткою Київради Іриною Марченко, де обговорюється передача паркомісць як винагорода за завершений проєкт.

«Тобто зараз цей об'єкт здається, тому це все одно там метри у закінченому проєкті», – каже Богославська.

«Дуже приємно. Гарна новина сьогодні», – відповідає Марченко.

Богославкська і Марченко обговорюють «бонус» паркінгами за завершений проєкт
Богославкська і Марченко обговорюють «бонус» паркінгами за завершений проєкт
скриншот з відео розслідування

Журналісти зазначають, що ця розмова викликає асоціації зі справою заступника голови Офісу президента Олега Татарова, де фігурував хабар у вигляді паркомісця. Однак, якщо раніше розслідувачам це здавалося поодиноким випадком, то тепер, аналізуючи нові розмови, Bihus.info робить висновок про системність такої практики.

За інформацією розслідувачів, у колах, пов'язаних із Комарницьким, паркомісця можуть використовуватись як «подяка» за послуги, особливо коли сума хабара є меншою за $100 тис., як у випадку з Марченко, і коли йдеться про суми від $10 тис до $50 тис. У таких випадках, за даними Bihus.info, просто «відписуються» паркомісця.

Нагадаємо, 27 лютого Національне антикорупційне бюро опублікувало записи негласних слідчих дій, які велися під час досудового розслідування земельної корупції в Києві у межах операції «Чисте місто». 

«За оборудкою стоїть злочинна організація на чолі з медійно-відомим колишнім депутатом Київської міської ради, до складу якої входили топпосадовці, депутати та інші особи», – заявили у НАБУ.

У відомстві зазначили, що члени злочинної організації використовували так звану «туалетну схему», яка передбачала пошук привабливих земельних ділянок та реєстрацію на підконтрольних осіб права власності на споруди, яких у багатьох випадках на цих ділянках ніколи не існувало. Це дозволяло отримувати першочергове право власності на землю під цими спорудами-привидами.

6 лютого Національне антикорупційне бюро заявило про викриття злочинної організації, причетної до земельної корупції у Київській міській раді та КМДА. Результатом слідчих дій у межах операції «Чисте місто» стало оголошення підозри десятьом особам. У лютому 2025 року Комарницький та учасники групи отримали підозри як члени організованого злочинного угрупування, серед них:

  • заступник Віталія Кличка Петро Оленич, який курує ключові земельні департаменти столиці;
  • голова земельної комісії Київради Михайло Терентьєв;
  • депутатка земельної комісії Олена Марченко;
  • заступник директора КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;
  • заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов.

Серед підозрюваних також був і ексдепутат Київської міської ради Денис Комарницький, якого правоохоронці називають керівником злочинної організації. 10 лютого НАБУ оголосило Комарницького у розшук.

Раніше голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко заявив, що бере під особистий контроль питання інвентаризації столичної землі, щоб запобігти так званим «туалетним схемам». Про це Ткаченко повідомив у Telegram, де опублікував відео, записане поруч з контейнерами на станції метро «Почайна».За словами Ткаченка, «туалетна схема» передбачає реєстрацію неіснуючої нерухомості, завдяки якій реєструється право власності на землю, де вона розташована.  Крім того, він анонсував створення групи «Прозорість і підзвітність», яка опікуватиметься цим питанням.

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Теги: корупція в Україні Денис Комарницький КМДА хабар послуги розслідування місцева влада Київ

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