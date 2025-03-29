Власник «Бартоломео» у Дніпрі відкрив збір на відновлення закладу та обурив мережу

Ресторан «Бартоломео» у Дніпрі згорів 28 березня внаслідок атаки дронів

Власник «Бартоломео» Валерій Шамотій відкрив збір на відновлення закладу, який згорів 28 березня під час масовоної дронової атаки окупантів по Дніпру. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Instagram ресторанно-готельного комплексу.

«Вчора, під час масованої ракетної атаки, один з «шахедів» влучив у наш банкет-хол. Це був страшний удар, але найбільше щастя в тому, що всі наші гості та співробітники вціліли. Завдяки швидкій та злагодженій роботі команди вдалося оперативно евакуювати всіх людей. Жертв немає, і це для нас найголовніше. Але ми вкотре нагадуємо: не ігноруйте повітряні тривоги. Кожен сигнал – це загроза, яку не можна недооцінювати.Йдіть в укриття, бережіть себе та своїх близьких. Сьогодні ми звертаємося до всіх, кому небайдужий «Бартоломео» – візитна картка Дніпра. Ми не здаємося, ми будемо відновлюватися. Але нам потрібна ваша допомога. Якщо ви хочете підтримати нас у відбудові комплексу, ви можете приєднатися до збору», – йдеться у повідомленні комплексу.

Банку для збору грошей закріпили у коментарях, де люди почали виказувати своє обурення. Жителі міста і не лише, не зрозуміли, чому вони вони повинні скидати кошти на відновлення ресторану, коли є збори, наприклад, для військових або для людей, хто залишився без дому.

Українці писали, що власник багатий та може собі дозволити відновлення за власні гроші, та і ресторанно-готельний комплекс приносив хороший дохід.

Власник «Бартоломео» Валерій Шамотій – знаходиться у топ-100 найбагатших українців. Він президент і співвласник корпорації «Логос» (з 1995), Голова наглядової ради Корпорації «Перший національний виноробний холдинг». Також володіє ТМ «Таврія», ALeXX і «Інкерман».

Реакція українців

Нагадаємо, у п’ятницю, 28 березня, Росія масовано атакувала Дніпро безпілотниками. Є влучання у ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Також відомо про загиблих та постраждалих. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Внаслідок атаки постраждав ресторанно-готельний комплекс «Бартоломео». Місцеві пабліки пишуть, що люди рятуються з палаючого розважального комплексу, бо там все охоплено вогнем.

Через російські удари постраждала 21 людина. Наймолодшим серед них – 19 років. Найстаршому –74. У лікарнях залишаються 13 потерпілих.

За інформацією Лисака, вогнем знищені чотири приватні будинки, ще щонайменше десять пошкоджені. Понівечені й декілька багатоповерхівок, навчальний заклад, адмінбудівля, складські приміщення, гаражі. Потрощені десятки автомобілей, є знищені мотоцикли.