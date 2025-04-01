Невідомі обстріляли один з об’єктів «Київтеплоенерго»: деталі інциденту

Причини інциденту лишаються незрозумілими

Невідомі обстріляли один з енергетичних об’єктів «Київтеплоенерго». Кульові отвори було виявлено на об’єкті «Київтеплоенерго» в Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Київтеплоенерго».

Повідомляється, що інцидент стався учора, 31 березня. Як повідомили у компанії, пошкоджено скління приміщення, де зазвичай перебуває персонал.

«На щастя, жоден із співробітників енергетичного об’єкта не постраждав», – повідомили у компанії.

Повідомляється, що на місце події викликали поліцію. Після огляду приміщення, де пошкоджено скління, слідчо-оперативна група виявила кулю. Причини інциденту лишаються незрозумілими.

За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження, поліція розшукує злочинців. Правоохоронці опитали свідків, проводиться експертиза виявленої кулі.

«Інцидент не несе загрози для тепло- та енергопостачання Голосіївського району, обладнання працює у штатному режимі», – запевнили в енергокомпанії.

Нагадаємо, 28 березня, «Київтеплоенерго» завершив відключення опалення для житлового фонду столиці. Столична влада нагадала, що опалювальний сезон 2024-2025 року тривав 146 днів. Це вже третій опалювальний сезон, що пройшов в умовах воєнного стану. Попри ризики та складність цього періоду, енергетики забезпечили стабільне теплопостачання до майже 10 тис. будинків міста Києва.