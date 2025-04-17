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Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро
У місті пошкоджено з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних
фото: телеграм / Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Росіяни атакували центр міста

В Дніпрі продовжує зростати кількість постраждалих після атаки росіян ввечері 16 квітня. Їх вже 30. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на телеграм очільника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, телеграм голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

Так, за його словами, масована атака БпЛА призвела до трагічних наслідків у Дніпрі – загинули троє людей, серед них – дитина.

«Постраждали 30, п'ятеро – діти. Під наглядом лікарів у медзакладах залишаються 16 пацієнтів. Один – у важкому стані», – зазначив голова ОВА.

Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро фото 1
фото: телеграм / Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж – приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія.

«А ще – харчове підприємство, пошта, друкарня, адмінбудівля, магазини, майже півтора десятки авто», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, вечері 16 квітня російські війська масовано атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок російської атаки у місті спалахнули масштабні пожежі.

Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро фото 2
Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро фото 3
Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро фото 4

Так, масована атака росіян на Дніпро забрала життя трьох людей. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає«Главком». «Росіяни забрали життя трьох людей, серед них дитина. Попередньо, поранення отримали 28 людей, з них чотири дитини», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

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Теги: Дніпро безпілотник

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Загинула дівчинка, яка каталася на гойдалці. Що відомо про постраждалих після атаки на Дніпро
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