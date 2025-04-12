У Києві оголошена повітряна тривога
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики
У столиці та кількох областях лунають сирени повітряної тривоги.
Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.
Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:
Нагадаємо, що в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти.
Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.
Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.
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