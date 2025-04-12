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У Києві оголошена повітряна тривога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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У Києві оголошена повітряна тривога
фото: glavcom.ua

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики

У столиці та кількох областях лунають сирени повітряної тривоги.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.

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Теги: ракета дрон війна Київ окупанти

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