У Києві оголошена повітряна тривога

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики

У столиці та кількох областях лунають сирени повітряної тривоги.

Негайно прямуйте в укриття цивільного захисту!

Повітряні сили попереджають про загрозу балістики.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, що в Києві через нічну атаку виникла пожежа, внаслідок цього столицю затягнуло димом. Зокрема, ворог вдарив по складах, де зберігалися продукти харчування та медикаменти.

Також вночі постраждав Харків та Дніпропетровщина.

Загалом у ніч на 12 квітня російські загарбники атакували Україну 88-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків.