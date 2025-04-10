У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ

Рятувальники та профільні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків нічної ворожої атаки на Київ

У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка.

«Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю», – написав Кличко.

За його словами, загалом постраждали четверо людей. Двоє – в лікарні, двом медики надали допомогу на місці.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, рятувальники та профільні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків нічної ворожої атаки на Київ. За уточненими даними, через падіння уламків та детонацію бойової частини збитих російських БпЛА постраждали чотири особи: двоє чоловіків та двоє жінок. Без загрози для життя.

Крім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого ворожого дрона. Пошкоджено дерева, зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу. На місці працюють фахівці.

Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня РФ атакувала ударними безпілотниками Київ. Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Рятувальники зауважують, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищено одну з господарчих споруд.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.