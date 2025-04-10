Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
Вогнеборці ліквідували пожежі у місцях падіння уламків
фото: ДСНС Києва/Facebook

Рятувальники та профільні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків нічної ворожої атаки на Київ

У ніч проти 10 квітня російська армія атакувала Київ ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей. Про це повідомдяє «Главком» із посиланням на заяву мера міста Віталія Кличка. 

«Госпіталізували ще одного постраждалого внаслідок нічної атаки ворога на столицю», – написав Кличко.

За його словами, загалом постраждали четверо людей. Двоє – в лікарні, двом медики надали допомогу на місці.

Як повідомили у Київській міській військовій адміністрації, рятувальники та профільні служби продовжують роботи з ліквідації наслідків нічної ворожої атаки на Київ. За уточненими даними, через падіння уламків та детонацію бойової частини збитих російських БпЛА постраждали чотири особи: двоє чоловіків та двоє жінок. Без загрози для життя.

Крім цього, на відкритій місцевості в Голосіївському районі виявлено залишки збитого ворожого дрона. Пошкоджено дерева, зафіксовано окремі сліди горіння трав'яного настилу. На місці працюють фахівці.

Нагадаємо, у ніч проти 10 квітня РФ атакувала ударними безпілотниками Київ. Рятувальники були залучені у Дарницькому та Голосіївському районах міста.

Рятувальники зауважують, що внаслідок атаки пошкоджено приватні будинки та автомобілі, а також повністю знищено одну з господарчих споруд.

Раніше начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок падіння уламків збитого БпЛА зафіксовано займання в нежитловій забудові в Голосіївському районі.

Теги: рятувальники поранення Київ дрон обстріл

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяву можна подати до 31 травня
У Києві запрацював онлайн-запис до першого класу: покрокова інструкція
7 квiтня, 16:49
Суд змусив повернути Києву мільйони гривень: хто й за що платитиме
Суд змусив повернути Києву мільйони гривень: хто й за що платитиме
7 квiтня, 14:15
«Туалетні» схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
«Туалетні» схеми київських посадовців: оприлюднено нові прослушки з кабінету Комарницького
2 квiтня, 14:02
Олександр та його п’ятирічна донька Ніколь загинули, мати дівчинки у лікарні
Російський дрон убив батька й доньку в Києві: мати бореться за життя
23 березня, 14:02
У Саратовській області прогриміла серія вибухів
Вибухи в Енгельсі: дрони атакували НПЗ в Саратовській області РФ (відео)
20 березня, 06:39
Львів вирішив створити громадський простір на місці скандального самобуду
Приклад Кличку. Львів показав, як можна вирішити питання скандальної багатоповерхівки
19 березня, 17:54
Жінці повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави
Російське обладнання для «Укрзалізниці»: у Києві викрито схему постачання
19 березня, 13:55
Ідея створення математичного музею з’явилася ще у 2021 році
В Україні з’явився перший інтерактивний Музей математики
17 березня, 20:04
Поліцейські в Києві відкрили вогонь в напрямку автомобіля Mercedes, водій якого порушив правила дорожнього руху
Погоня зі стріляниною у Києві: поліція повідомила деталі інциденту
11 березня, 13:46

Новини

У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
У Києві зросла кількість постраждалих через нічну атаку РФ
Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн
Кредит під уявну техніку: як п'ятірка спритників обдурила банки на 55 млн грн
На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік
На Фастівщині під колесами потяга загинув чоловік
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
Найцінніший великодній хліб: у Києві спекли паски із борошна з розмінованих полів
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
У Гостомелі водійка Volkswagen врізалася в бетонні блоки, є постраждалі
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей
Внаслідок нічної атаки ворога на столицю постраждали троє людей

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 квітня: ситуація на фронті
71K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 квітня 2025
44K
Ексначальник штабу «Азова» Кротевич закликав Сирського залишити посаду
22K
Прогноз магнітних бур на 10-12 квітня: якою буде сонячна активність
18K
Шпигував для ФСБ в обмін на переїзд у Росію. Затримано клірика Московської церкви
16K
Атака на Київ та вибухи у Росії: головне за ніч

Новини

10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Полонені китайці дають свідчення, Насіров тікає від вироку суду до ЗСУ. Головне за 9 квітня
Вчора, 21:09
9 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Візит прем’єра Бельгії до Києва, ЗСУ взяли у полон громадян Китаю. Головне за 8 квітня
8 квiтня, 20:54
Підписання закону про добросовісного набувача та погрози Трампа у бік Китаю. Головне за 7 квітня
7 квiтня, 20:51
«Сталевий фронт» передає 70 дронів-розвідників на Покровський напрямок
7 квiтня, 17:53

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua