Голова КМВА за відсутності Кличка терміново скликає Раду оборони Києва

Ткаченко висловив обурення тим, що, маючи достатньо ресурсів у місті, доводиться розраховувати на зовнішню допомогу

Засідання Ради оборони відбудеться невідкладно, незважаючи на відсутність міського голови Віталія Кличка

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко терміново скликає Раду оборони Києва для обговорення алгоритму дій після ліквідації наслідків ворожих обстрілів Державною службою з надзвичайних ситуацій України (ДСНС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Тимура Ткаченка.

Ткаченко наголосив, що лише напередодні проводив нараду з головами районних державних адміністрацій та відповідальними службами саме щодо цієї теми. Він висловив обурення тим, що, маючи достатньо ресурсів у місті, доводиться розраховувати на зовнішню допомогу.

«В моменті – ми не маємо розраховувати на когось, якщо місто має ресурси. Мені уривається терпець, що будь-яке планування обмежується лише плануванням. А відповідальні – насправді з префіксом «без», – заявив голова КМВА.

Засідання Ради оборони відбудеться невідкладно, незважаючи на відсутність співкерівника – міського голови Віталія Кличка, який наразі перебуває за межами України.

Наприкінці свого повідомлення Тимур Ткаченко особисто подякував усім волонтерам, які долучилися до допомоги в Святошинському районі, де напередодні сталися влучання ворожих ракет чи дронів.

Нагадаємо, Тимур Ткаченко заявив, що оскаржив в суді рішення Київради про розширення повноважень голови Київської міськдержадміністрації.

3 квітня Київська міська рада проголосувала за збільшення повноважень Кличка. Передбачається, що КМВА більше не зможе видавати власні розпорядження без підпису міського голови, це рішення підтримали 62 депутати Київради. Ткаченко підкреслив, що забрати повноваження в начальника МВА під час воєнного стану може «тільки той, хто його туди призначив». Тимур Ткаченко заявив, що міський голова Києва Віталій Кличко проштовхує рішення про обмеження повноважень КМВА. Сам мер пояснює, що рішення, ухвалене Київрадою, потрібне для розв’язання нагальних господарських питань.

Раніше у фракції політичної сили міського голови Києва «Удар» заявляли, що столиці не потрібна Київська міська військова адміністрація. Мовляв, вона існує «лише для одного»: щоб у міського голови Віталія Кличка не було повноцінних повноважень.

До слова, начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко звинуватив підлеглих голови Київської ОДА Віталія Кличка в тому, що вони саботують облаштування на Хрещатику наземного пішохідного переходу. Облаштування переходу як частини проєкту безбар’єрного маршруту між Головним військовим клінічним госпіталем, Майданом Незалежності та Центральним залізничним вокзалом напередодні анонсував голова КМВА.

До слова, голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко скасував розпорядження свого попередника, Миколи Жирнова, яке стосувалося покладення виконання обов’язків першого заступника голови КМВА на Миколу Поворозника. Водночас це рішення не стосується штатної посади Поворозника як першого заступника голови КМДА. Микола Поворозник відреагував на розпорядження Тимура Ткаченка і подякував йому «за привітання з Днем народження».