Депутатка Київради від партії «Удар» Олеся Пинзеник закликала змінити культуру виборів та оцінювати політиків за репутацією і реальними справами, а не за подарунками

За роки повномасштабної війни фонд кожного депутата Київської міської ради зріс у п’ятнадцять разів – із 1 млн грн у 2022 році до 15 млн грн у 2026-му. Про це йшлося під час панелі «Підзвітність влади без виборів. Що виборці можуть змінити вже зараз?» на форумі Інституту висвітлення війни та миру (IWPR), повідомляє громадська ініціатива «Голка», інформаційним партнером якої виступає «Главком».

Загалом у бюджеті столиці на 2025 рік на депутатські фонди передбачили майже 2 млрд грн, із яких 187 млн грн – на громадські приймальні. З цих коштів обранці виділяють матеріальну допомогу виборцям, водночас заробітної плати за свою роботу в міськраді вони не отримують.

Депутатка Київради від «Європейської солідарності» Вікторія Пташник пояснила, що принципово не голосує за збільшення депутатських фондів, оскільки вважає неприйнятним витрачати ці кошти на підготовку до виборів під час війни.

«Під час війни роздавати гроші в розрахунку на те, що за тебе потім проголосують, неправильно. Ці кошти мають працювати на оборону, а не на чиюсь виборчу кампанію», – заявила депутатка.

Пташник також повідомила, що зареєструвала у Київраді проєкт рішення про тимчасове обмеження капітальних видатків міського бюджету у 2026-2027 роках. Документ пропонує до кінця 2027 року призупинити фінансування нових доріг, благоустрою парків і набережних, фонтанів, бруківки, декоративного підсвічування, ремонтів адмінбудівель і розважальних об’єктів. Натомість фінансування пропонують зберегти для укриттів, систем оповіщення, резервних котелень, ремонту тепло- та водомереж, відновлення зруйнованого житла, потреб Сил оборони, медицини й безбар’єрності, а вивільнені кошти спрямувати на енергетичну стійкість, оборону та цивільний захист. Крім того, депутатка ініціює обмеження перебування на посаді місцевого депутата однією-двома каденціями, щоб оновити склад ради та змістити фокус із переобрання на розвиток міста.

Депутатка Київради від партії «Удар» Олеся Пинзеник закликала змінити культуру виборів та оцінювати політиків за репутацією і реальними справами, а не за подарунками.

«Депутат не має роздавати олію, картоплю, яйця чи пасочки, щоб заслужити голоси. Робота політика на місцевому рівні – розвивати місто й відстоювати інтереси громади, а не наповнювати продуктові пакети. Депутатський мандат не купують картоплею – його заслуговують довірою та результатами роботи», – наголосила Пинзеник.

Голова громадської ініціативи «Голка» Ірина Федорів зауважила, що депутати розподіляють понад 100 млрд грн бюджету і землю, витрачаючи лише на засідання ради та комісій понад півсотні робочих днів на рік на безоплатній основі.

«Коли виборці чують про «туалетні схеми», депутатські фонди, вони мають задатися питанням, а на яких умовах ми набираємо людей, які розпоряджаються такими цінними ресурсами? Для розуміння Київрада за рік може засідати 25 днів, а деякі комісії, як бюджетна і земельна, можуть мати до 30 засідань на рік. Тобто маємо більше півсотні робочих днів, коли депутат просто має голосувати. А щоб голосувати якісно треба вивчити документи. Питань для розгляду стільки, що кількість робочих днів можна сміливо помножити утричі і ми не помилимося. А ще виборці хочуть бачити депутатів на окрузі. Тому постає питання: хто може п'ять років волонтерити в Києві на громаду і розподіляти чесно ресурси? Одиниці. Якщо правила гри перед виборами не зміняться – то мало хто наважиться йти у владу і будемо знову писати про схеми. А якщо треба підтримати виборців матеріально, то цим мають займатися відповідні соцслужби, а не політики», - пояснила Федорів.

інфографіка: громадська ініціатива «Голка»

Депутатка Олеся Пинзеник розповіла, що коли вперше потрапила до Київради від фракції «Самопоміч, професійні юристи й керівники компаній, які були членами цієї фракції, через кілька років після обрання почали масово складати мандати. А згодом вона сама опинилася перед таким вибором:

«У другій каденції я вирішила, що награлася в політику і хочу нормально заробляти. Знайшла гарну позицію, пройшла купу етапів відбору і дійшла до фінальної співбесіди. Там мене запитали: чи готові ви скласти мандат? Я сказала, що ні. На цьому все й закінчилося. Мало яка компанія готова відпускати працівника на сесії, комісії, робочі групи. Люди, які вирішують питання на мільярди, чомусь мають працювати безкоштовно. Усі бояться про це говорити, бо є ж популістична історія: «депутатам не треба платити. Згадайте Черновецького, який працював за 1 гривню і співав «Рідна мати моя, щоб отримати голоси бабусь. Так от в той час відбувалися найбільші дерибани. Якщо ви хочете професійного, порядного депутата, за це треба платити».

Народна депутатка від «Слуги народу Ганна Бондар розповіла, що гідна зарплата для депутатів Київради була передбачена в законопроєкті про столицю №2143, але під час повторного другого читання комітет цю норму вилучив.

«Після семи років роботи депутаткою можу сказати: якщо ти працюєш, це дуже важка робота, – каже Бондар.

Нагадаємо, депутати Київської міської ради, обрані від забороненої партії ОПЗЖ, систематично ігнорують голосування за перейменування вулиць та позбавлення столиці радянських і російських назв. Водночас їхня явка стрімко зростає, коли йдеться про обговорення бюджету, розподілу землі та оренди. Аналіз понад 9,4 тис. голосувань виявив суттєвий розрив у пріоритетах колишніх представників проросійської фракції.