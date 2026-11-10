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Вибух акумулятора в житловому будинку: у Києві рятувальники евакуювали людей через пожежу

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Вибух акумулятора в житловому будинку: у Києві рятувальники евакуювали людей через пожежу
Акумулятор вибухнув в одній із квартир на другому поверсі шестиповерхового будинку
фото: ДСНС Києва

Через сильне задимлення з верхніх поверхів вогнеборці вивели на свіже повітря двох людей

Сьогодні вдень у Голосіївському районі столиці сталася пожежа в житловому будинку через вибух акумулятора. Під час ліквідації займання вогнеборці врятували двох мешканців. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління ДСНС України у м. Києві.

Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Метрологічній надійшло до рятувальників 10 листопада о 14:27. Як з'ясувалося, в одній із квартир на другому поверсі шестиповерхового будинку стався вибух акумулятора з подальшим горінням.

Вибух акумулятора в житловому будинку: у Києві рятувальники евакуювали людей через пожежу фото 1
фото: ДСНС Києва

Через сильне задимлення з верхніх поверхів вогнеборці вивели на свіже повітря двох людей.

Пожежа на вулиці Метрологічній
Пожежа на вулиці Метрологічній
фото: ДСНС Києва

Вже о 14:52 пожежу вдалося повністю ліквідувати на площі 10 кв. м. Наразі причини та обставини вибуху встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Дарницькому районі столиці стався вибух туристичного газового балона в житловій квартирі. Унаслідок інциденту травмувалася жінка. Повідомлення про надзвичайну подію на вулиці Лариси Руденко надійшло до служби порятунку о 09:08. Рятувальники, які прибули на місце, відкрили двері помешкання за допомогою шанцевого інструменту. Усередині квартири перебували дитина та травмована жінка, яку одразу передали медикам для надання допомоги.

Теги: Київ пожежа

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