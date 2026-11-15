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Не переправи. Радник президента розповів, що врятує Київ у разі руйнування мостів

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Не переправи. Радник президента розповів, що врятує Київ у разі руйнування мостів
Російська атака 27 жовтня пошкодила кілька важливих елементів Південного мосту
фото: Юлія Бойко/Facebook

Поромна переправа в масштабах Києва матиме дуже низьку пропускну здатність

В умовах загрози руйнування мостів через Дніпро в Києві поромні та понтонні переправи не зможуть повноцінно замінити транспортне сполучення між берегами. Їх варто розглядати лише як аварійний варіант для перевезення важливих вантажів. Натомість стратегічним рішенням міг би стати тунель під Дніпром. Таку думку висловив радник президента України з оборонних технологій Сергій Флеш Бескрестнов, інформує «Главком».

Флеш зазначив, що останнім часом у медіа активно обговорюють можливі сценарії відновлення сполучення між берегами столиці в разі пошкодження мостів. На його думку, кожен із варіантів має суттєві обмеження.

Зокрема, поромна переправа в масштабах Києва матиме дуже низьку пропускну здатність і зможе перевозити лише окремі важливі вантажі. Її робота залежатиме від наявності пірсів та під’їзних шляхів, які, як і сама переправа, залишатимуться вразливими до ударів дронами та ракетами.

Понтонна переправа також потребуватиме облаштування під’їздів і транспортних розв’язок. Вона могла б допомогти з доставкою необхідних вантажів у критичній ситуації, однак, за оцінкою Флеша, її може вивести з ладу навіть один ударний дрон типу «шахед».

Радник президента  вважає, що Києву потрібен тунель під Дніпром. Причому не лише як військовий об’єкт, а й як елемент транспортної інфраструктури. За його оцінкою, за підтримки іноземних партнерів на його будівництво можуть знадобитися кілька років.

Флеш наголошує: військові мають передбачати аварійні сценарії на випадок руйнування мостів. Однак, на його думку, якщо ворог зможе знищити всі київські мости, поромні та понтонні переправи також опиняться під загрозою ударів.

«Якщо ми дійдемо до стану, коли ворог зруйнує всі мости в Києві, то поромні та понтонні переправи теж будуть зруйновані», – написав він.

На завершення фахівець закликав зосередитися на зміцненні протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби.

Як відомо, в Україні, за рішенням Ставки Верховного Головнокомандувача, мають звести 21 тимчасовий мостовий перехід. Вісім із них – у Києві через річку Дніпро. Наразі підрядники приступили до спорудження двох столичних мостів. 

Нагадаємо, відновлення руху поїздів метро через Південний міст у Києві може зайняти два-три місяці. Прогноз залежить від того, чи не завдасть Росія нових ударів по мостах столиці. Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник на закритій зустрічі з журналістами, де був присутній «Главком».

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Теги: радник Сергій Бескрестнов Київ міст

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