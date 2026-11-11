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Київська кільцева електричка відновлює рух після зупинки: які поїзди затримуються

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Київська кільцева електричка відновлює рух після зупинки: які поїзди затримуються
Рух кільцевої еоектрички відновлено, проте поїзди курсують із затримками
фото: glavcom.ua

О 9:41 залізничники відновили рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках 

Зранку 11 листопада через тривалу повітряну тривогу та підвищену загрозу для столиці рух поїздів Київської кільцевої електрички (Kyiv City Express) тимчасово призупиняли в обох напрямках. Наразі рух кільцем відновлено, проте поїзди курсують із затримками, повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv City Express.

«Через підвищену повітряну загрозу для столиці, за вказівкою моніторингової групи «Укрзалізниці», рух поїздів Kyiv City Express в обох напрямках тимчасово призупинено», – зазначили у компанії о 9:16 ранку, закликавши пасажирів перебувати в укриттях або на відстані щонайменше 200 метрів від залізничної інфраструктури.

О 9:41 залізничники відновили рух поїздів. Наразі бригади максимально скорочують хвилини відставання від графіка.

Станом на 9:49 зафіксовано такі затримки рейсів:

  • №Б07 (Дарниця – Почайна – Святошин) – курсує зі станції «Лівобережна» із затримкою 26 хв;
  • №А07 (Дарниця – Вокзальна – Святошин) – курсує зі станції «Дарниця» із затримкою 26 хв;
  • №А08 (Святошин – Почайна – Дарниця) – курсує зі станції «Райдужна» із затримкою 22 хв;
  • №Б09 (Святошин – Вокзальна – Дарниця) – курсує зі станції «Київ-Волинський» із затримкою 20 хв;
  • №Б06 (Дарниця – Почайна – Святошин) – курсує зі станції «Берестейська» із затримкою 20 хв;
  • №А09 (Святошин – Почайна – Дарниця) – курсує зі станції «Берестейська» із затримкою 18 хв.

Варто зазначити, що рух кільцевої електрички у Києві тимчасово призупиняється кожного разу, коли моніторингові групи «Укрзалізниці» фіксують підвищену небезпеку ворожих атак для столиці.

Нагадаємо, що цієї ночі РФ запустила по Україні керовану авіаційну ракету Х-59/69, 163 ударні дрони та S8000 «Бандероль»/«Дань-Т». ППО знешкодила 130 безпілотників та 14 «Бандеролей». Влучання зафіксували на 17 локаціях, а також у семи місцях впали уламки.

Зранку 11 листопада у Дарницькому районі Києва внаслідок російської атаки пошкоджений приватний будинок. Інформація про пошкодження будинку з'явилася після відбою повітряної тривоги, оголошеної через дронову небезпеку для столиці.

Теги: Київ Укрзалізниця

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