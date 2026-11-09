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Кличко відповів на ініціативу Зеленського про безкоштовний проїзд у Києві

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Кличко відповів на ініціативу Зеленського про безкоштовний проїзд у Києві
Наразі в умовах зупинки електротранспорту у столиці кількість автобусних маршрутів збільшили до 129
фото: КМДА

Кличко наголосив, що ключовою перешкодою для виведення додаткової техніки на лінії є не брак автобусів, а гостра нестача водіїв через відсутність бронювання

Мер столиці Віталій Кличко відреагував на доручення президента Володимира Зеленського уряду підготувати програму безкоштовного проїзду в міському наземному транспорті Києва та сформувати додатковий резерв автобусів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міського голови.

Кличко наголосив, що ключовою перешкодою для виведення додаткової техніки на лінії є не брак автобусів, а гостра нестача водіїв через відсутність бронювання. За даними мера, КП «Київпастранс» має змогу додатково задіяти лише 25 технічно справних автобусів, однак для цього потрібно щонайменше 50 водіїв категорії D. Проте через установлені ліміти підприємство не може забронювати нових працівників від мобілізації.

Наразі в умовах зупинки електротранспорту у столиці кількість автобусних маршрутів збільшили до 129, на яких працюють 418 комунальних автобусів та 685 водіїв. Ще 114 маршрутів покривають приватні перевізники. Водночас для повноцінної заміни метрополітену за обсягами пасажиропотоку столиці необхідно щонайменше 1020 автобусів, які до того ж змушені рухатися в загальному автопотоці.

Окремо Кличко порушив питання фінансування ініціативи з «безкоштовного» проїзду. Мер закликав уряд спочатку повернути Києву понад 8 млрд грн заборгованої за 11 років субвенції за перевезення пільговиків, адже щороку міський бюджет самостійно покриває витрати на понад 1 млн пасажирів пільгових категорій, які має фінансувати держава.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський за підсумками селекторної наради доручив прем'єр-міністру представити програму безкоштовного наземного транспорту та сформувати резерв автобусів для Києва на випадок перебоїв у роботі метро чи проблем із мостами через Дніпро.

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Теги: Київ громадський транспорт Віталій Кличко метро Володимир Зеленський транспорт Київпастранс перевезення

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