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Фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві отримали охоронний статус

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Фундаменти палацу гетьмана Розумовського в Києві отримали охоронний статус
Історична знахідка була виявлена під час будівельних робіт у березні 2024 року на вулиці Івана Мазепи, 3-В у Києві 
фото: Київська міська державна адміністрація

Фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського отримали статус пам’ятки одразу в трьох категоріях

Міністерство культури та стратегічних комунікацій внесло фундаменти палацу гетьмана Кирила Розумовського в Києві до Державного реєстру нерухомих пам’яток культури України. Про це повідомляє пресслужба  Міністерстерства культури і стратегічних комунікацій, інформує «Главком».

Як зазначається, відповідний наказ № 411 підписаний 19 травня 2025 року. 

«Історична знахідка була виявлена під час будівельних робіт у березні 2024 року на вулиці Івана Мазепи, 3-В у Києві. Тоді забудовник самовільно демонтував частину будівлі інженерних служб Київської фортеці 1853 року, але виявилося, що вона була зведена на більш давній будові –залишках фундаментів підземних приміщень садиби Розумовського, датованих 1780-ми роками», – йдеться у повідомленні. 

Також повідомляється, що після виявлення цієї знахідки її дослідив археолог Тимур Бобровський, а Департамент охорони культурної спадщини КМДА включив фундаменти палацу до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини м. Києва.

Відтепер    – історія, археологія та архітектура. Це забезпечує комплексний державний захист, включно зі збереженням автентичних стін історичної споруди, а також заборону будь-якого будівництва на цьому місці.

Нагадаємо, Департамент охорони культурної спадщини КМДА видав припис щодо зупинки робіт в будівлі історичного трамвайно-тролейбусного управління, що на Лук’янівці. Будівля 1910 року на вул. Дегтярівській, 7Б має статус памʼятки архітектури місцевого значення. Будинок отримав охоронний статус у 1986 році. Утім, після закриття Лукʼянівського трамвайного депо у 2005 році тривалий час споруда пустувала.

До слова, Київський окружний адміністративний суд визнав недійсними вимоги забудовника щодо скасування охоронного статусу садиби купця Йосифа Дмитрієва на вул. Хорива, 2 на Подолі. Суд підтримав збереження пам’ятки історії та архітектури, поклавши край семирічному протистоянню громади та бізнесу. Суд підтвердив, що об’єкт має залишатися під охороною держави як пам’ятка історії та архітектури.

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Теги: історія археолог археологія архітектура Міністерство культури Київ

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