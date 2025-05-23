Понад 60% найбільших за доходами компаній України базуються в одному місті

Найбільше київських компаній, що потрапили до топу, працюють у сфері телекомунікацій, банківському секторі та у сфері азартних ігор

D.Trading, яка входить до складу енергохолдингу ДТЕК, опинилася на першому місці у списку найбільших київських компаній за доходами у 2025 році (понад 215 млрд грн). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Друге місце у списку посів «Енергоатом» (207 млрд грн), на третьому – «Нафтогаз України» (157 млрд грн), четверте – газопостачальна компанія «Нафтогаз трейдинг» (124 млрд грн). У переліку також присутні Приватбанк, «Укрнафта», «Укрзалізниця», «Укренерго», «Укргазвидобування» та «Сільпо-Фуд».

Частка столичних компаній в індексі «Опендатабота» станом на 2025 рік складає 61,4% або 129 бізнесів. Найбільше київських компаній, що потрапили до топу, працюють у сфері телекомунікацій, банківському секторі та у сфері азартних ігор – по 10 компаній на кожну галузь. Ще девʼять київських компаній працюють у сфері телебачення, радіо та видавництві книг.

Також до п’ятірки сфер вперше увійшла професійна, наукова та технічна діяльність (девʼять компаній), витіснивши транспортно-поштовий сегмент, який був серед лідерів у 2023 році.

Нагадаємо, десятка топових компаній у сфері будівництва в індексі «Опендатабота» отримала понад 49 млрд грн доходу. Це на 41% більше, ніж у 2023 році. Сукупний прибуток лідерів зріс у 1,6 раза – до 3,09 млрд грн.

Левова частка доходу припадає на пʼять компаній, що спеціалізуються на будівництві доріг: 75% або ж 36,9 млрд грн. Ще чотири компанії займаються будівництвом житлових та нежитлових будівель – їхній внесок скромніший: 20% доходу. Одна компанія у рейтингу працює у вузькій сфері розвідувального буріння.

Як повідомлялося, у 2024 році згідно з поданим фінансовим звітом Східний гірничо-збагачувальний комбінат отримав 1,2 млрд грн збитків. Це найбільш збиткова державна компанія. На другому місці у списку антилідерів опинився аеропорт «Бориспіль» з результатом 1,1 млрд грн. Трійку найзбитковіших держкомпаній закривають «Регіональні електричні мережі», де збиток торік склав 732 млн грн. Четверте та пʼяте місця у списку посіло «Львіввугілля» – 301 млн грн та «Енергоринок» – 261 млн грн відповідно.

Найкращі ж показники в країні показав Павлоградський хімічний завод: його дохід збільшився у 3,5 раза за рік та склав 29 млрд грн. Прибуток становить 6 млрд грн – тобто він є лідером серед держпідприємств за обома показниками.

До слова, компанія «Добробут-Поліклініка» за 2023–2024 роки отримала сукупно 5,7 млрд грн виручки. Мережа клінік, яка надає послуги від консультацій до складних хірургічних операцій і стаціонарного лікування, стала найдоходнішою у своїй галузі.