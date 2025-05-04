У Києві п'яний водій протаранив припарковані автівки (фото)

Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи

У Києві сталась «п'яна» ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

Зазначається, що дорожньо-транспорта подія сталась на Позняках у Києві. За попередніми даними, водій протаранив чотири припарковані автомобілі.

В одної з автівок відлетіло колесо фото: київські пабліки

Також повідомляється, що керманич був у стані алкогольного сп'яніння.

ДТП сталась на Позняках фото: київські пабліки

На місці працює поліція.

Обставини ДТП встановалюватимуть правоохоронні органи.

Нагадаємо, у ніч на 3 травня у Києві автомобіль збив на смерть людину.

Зазначається, що аварія сталась у Шевченківському районі міста. На вулиці Іллєнка в Києві автомобіль смертельно наїхав на чоловіка.

Стало відомо, що на місце події прибули патрульні. Також повідомлялось, що водій намагався втекти з місця ДТП, але його затримали правоохоронці.