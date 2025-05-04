У Києві п'яний водій протаранив припарковані автівки (фото)
Обставини події встановлюватимуть правоохоронні органи
У Києві сталась «п'яна» ДТП. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.
Зазначається, що дорожньо-транспорта подія сталась на Позняках у Києві. За попередніми даними, водій протаранив чотири припарковані автомобілі.
Також повідомляється, що керманич був у стані алкогольного сп'яніння.
На місці працює поліція.
Обставини ДТП встановалюватимуть правоохоронні органи.
Нагадаємо, у ніч на 3 травня у Києві автомобіль збив на смерть людину.
Зазначається, що аварія сталась у Шевченківському районі міста. На вулиці Іллєнка в Києві автомобіль смертельно наїхав на чоловіка.
Стало відомо, що на місце події прибули патрульні. Також повідомлялось, що водій намагався втекти з місця ДТП, але його затримали правоохоронці.
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