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«Еволюція у Вашингтоні?». Колишній посол пояснив, як змінилися відносини України та США

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Еволюція у Вашингтоні?». Колишній посол пояснив, як змінилися відносини України та США
Тейлор: «Це еволюція у Вашингтоні? Я сподіваюся, що ми дійсно спостерігаємо за цими змінами»
фото: ksf

Посол Тейлор: Угода про надра поглибила стратегічне партнерство між Україною та США

Вашингтон і Київ демонструють якісно новий рівень стратегічної співпраці, особливо у ключових сферах енергетики та оборони. Важливим кроком на цьому шляху стала нещодавно підписана між країнами угода про надра. Про це заявив почесний член Атлантичної Ради, посол США в Україні у 2006-2009 і 2019-2020 роках Вільям Тейлор під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, пише «Главком».

На думку посла Тейлора, підписання угоди про надра є свідченням поглиблення стратегічного партнерства між двома країнами.

Зокрема, Вільям Тейлор відзначив підготовку Міністерством фінансів США нового пакету санкцій проти Росії. За його словами, у разі ухвалення, цей пакет передбачатиме запровадження тарифів у розмірі 500% на імпорт російської нафти.

«Нафта зараз коштує $56 за барель, а російська – лише $49. За таких умов Москва переживає важкі часи», – заявив Тейлор.

Крім того, дипломат звернув увагу на анонсований Державним департаментом США новий пакет військової допомоги для України, який, за його словами, включатиме і винищувачі F-16. Вільям Тейлор вважає, що це також свідчить про зрушення у стратегічному баченні адміністрації Трампа.

«Це еволюція у Вашингтоні? Я сподіваюся, що ми дійсно спостерігаємо за цими змінами», – підсумував свій виступ Вільям Тейлор.

Нагадаємо, Цьогоріч безпековий форум був приурочений до двох символічних дат – 80-річчя Перемоги у Другій світовій війні та 40-річчя Дня Європи як офіційного свята Європейського Союзу. На тлі боротьби України проти російської агресії ці дати набувають особливого значення.

До слова, старший науковий співробітник The Intelligence Project в Центрі Белфера Гарвардської школи Кеннеді Пол Колбі заявив, що був приємно вражений результатами реформування української воєнної розвідки. 

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною, а фонд створюється 50/50.

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро.

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Теги: корисні копалини Україна США Київ

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