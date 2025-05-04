Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Загроза триває, перейдіть в укриття
У ніч на 4 травня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакують ворожі дронів, повідомляє «Главком».
О 00:20 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.
«Працює ППО! Будьте подалі від вікон!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.
«У столиці працюють сили ППО. На Оболонь ще заходять БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – додав мер Києва Віталій Кличко.
Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, триває 1165-й день війни.
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