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Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО
Київ атакують ворожі дрони
фото з відкритих джерел

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 4 травня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакують ворожі дронів, повідомляє «Главком».

О 00:20 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

«Працює ППО! Будьте подалі від вікон!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«У столиці працюють сили ППО. На Оболонь ще заходять БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – додав мер Києва Віталій Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1165-й день війни.

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Теги: вибух Київ Київщина

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