Київ та область атакують ворожі дрони, працює ППО

Загроза триває, перейдіть в укриття

У ніч на 4 травня у Києві та області прогриміли вибухи. Київський регіон атакують ворожі дронів, повідомляє «Главком».

О 00:20 у столиці оголосили повітряну тривогу, трохи раніше в області пролунали також сирени тривоги.

«Працює ППО! Будьте подалі від вікон!», – написав очільник КМВА Тимур Ткаченко.

«У столиці працюють сили ППО. На Оболонь ще заходять БпЛА. Перебувайте в укриттях!», – додав мер Києва Віталій Кличко.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1165-й день війни.