У Києві оголошена повітряна тривога
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
У столиці та кількох областях лунають сирени повітряної тривоги. У небі над Україною літають «шахеди».
Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!
Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:
Мапа укриттів для населення міста Києва
Нагадаємо, триває 1184-ий день повномасштабної війни.
За минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.
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