У Києві оголошена повітряна тривога

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

У столиці та кількох областях лунають сирени повітряної тривоги. У небі над Україною літають «шахеди».

Негайно пройдіть в укриття цивільного захисту!

Актуальна карта повітряних тривог має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, триває 1184-ий день повномасштабної війни.

За минулу добу відбулося 104 бойових зіткнення. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.