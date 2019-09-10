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    На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)

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    Легковик вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся - На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)
    Легковик вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся
    Фото: Інформатор

    Водій сказав поліцейським, що заснув за кермом

    У ніч на вівторок, 10 вересня, на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, сталася серйозна ДТП з постраждалими.

    Аварія трапилася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

    За попередньою інформацією правоохоронців, водій Renault з трьома пасажирами їхав по Столичному шосе в бік центру. Перед розвилкою доріг легковик вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає.

    В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік. Їх травми незначні. Всіх пасажирів госпіталізували до лікарні. Водій Renault залишився на місці ДТП для складання необхідних матеріалів. Водій сказав поліцейським, що він заснув.

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    На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)
    На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)
    На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)
    На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)
    На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Через аварію рух по з'їзду зі Столичного шосе на Набережно-Корчуватську було перекрито.

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.

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