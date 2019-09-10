На Столичному шосе Renault врізався у стовп і кілька разів перекинувся (фото, відео)



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Легковик вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся Фото: Інформатор

Водій сказав поліцейським, що заснув за кермом

У ніч на вівторок, 10 вересня, на Столичному шосе в Києві, в районі перед поворотом на Набережно-Корчуватську вулицю, сталася серйозна ДТП з постраждалими.

Аварія трапилася близько 00:30. Про це повідомляє Інформатор.

За попередньою інформацією правоохоронців, водій Renault з трьома пасажирами їхав по Столичному шосе в бік центру. Перед розвилкою доріг легковик вилетів на зелену зону, де зніс стовп і кілька разів перекинувся. Автомобіль отримав серйозні пошкодження і відновленню не підлягає.

В результаті аварії постраждали дві жінки і чоловік. Їх травми незначні. Всіх пасажирів госпіталізували до лікарні. Водій Renault залишився на місці ДТП для складання необхідних матеріалів. Водій сказав поліцейським, що він заснув.

Через аварію рух по з'їзду зі Столичного шосе на Набережно-Корчуватську було перекрито.

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативна група. Деталі інциденту з'ясовуються.