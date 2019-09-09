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    У світі

    У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП

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    В автобусі на момент ДТП перебував 21 пасажир і два водії - У Польщі автобус із українцями потрапив у ДТП
    В автобусі на момент ДТП перебував 21 пасажир і два водії

    Водій автобуса почав гальмувати і втратив контроль над транспортним засобом

    У польському місті Влоцлавек зіткнулися пасажирський автобус і автомобіль, внаслідок чого двоє людей потрапили до лікарні.

    Про це повідомили у пресслужбі поліції міста Влоцлавка.

    Аварія сталася 8 вересня.

    Як попередньо встановила поліція, 55-річний водій автобуса в напрямку Торуні побачив перед собою два автомобілі, які зупинилися перед пішохідним переходом. Щоб уникнути зіткнення, він почав гальмувати і втратив контроль над автобусом.

    У результаті автобус розвернуло в зелену зону між проїжджими частинами, та він зіткнувся при цьому з одним з автомобілів, що стояв перед пішохідним переходом. Потім автобус винесло на протилежну смугу руху, де він врізався в автомобіль Volkswagen, який рухався в напрямку центру Влоцлавека.

    В результаті зіткнення 30-річного водія та пасажира Volkswagen доставили в лікарню.

    В автобусі на момент ДТП перебував 21 пасажир і два водії. Вони не постраждали.

    Водія, який був за кермом автобуса, затримали для з'ясування причин ДТП. Тест показав, що чоловік був тверезий.

    За даними місцевого видання Naszemiasto - новини Влоцлавека, двоє водіїв та 21 пасажир автобуса були українцями.

    Джерело: УНН

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