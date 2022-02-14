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    Піраміда зі скла: парижани заговорили про нову будівельну катастрофу

    Хмарочос складатиметься із 42 поверхів - Піраміда зі скла: парижани заговорили про нову будівельну катастрофу
    Хмарочос складатиметься із 42 поверхів
    фото: Сергій Петрик/Facebook

    Будівля стане третьою за висотою після Ейфелевої вежі та вежі Монпарнас

    У Парижі почалося будівництво нового хмарочоса-піраміди зі сталі та скла Tour Triangle. Місцеві жителі та екологи називають проєкт 180-метрової вежі катастрофою, про це написав Сургій Петрик у Facebook.

    «У Парижі почалося будівництво Tour Triangle, нового хмарочоса-піраміди зі сталі та скла. Крім 70 тисяч квадратних метрів офісних приміщень, які займуть дві третини будівлі, в ньому з'явиться готель, медичний центр, дитсадок та магазини. Будівництво планують завершити у 2026 році», – зазначив Петрик.

    Він також уточнив, що хмарочос складатиметься із 42 поверхів. «Будівля стане третьою за висотою після Ейфелевої вежі та вежі Монпарнас. Місцеві жителі та екологи називають проєкт 180-метрової вежі катастрофою. Новий 42-поверховий хмарочос – перша за 50 років висотна будівля у межах Парижа. Останньою спорудою подібного типу стала вежа Монпарнас заввишки 210 метрів – її звели 1972 року», – написав Петрик.

    Нагадаємо, у найбільшому місті Об'єднаних Арабських Еміратів Дубаї на честь Дня Незалежності України підсвітили найвищий хмарочос у світі Бурдж-Халіфа в кольори українського прапора.

    Тим часом, у столиці Франції небайдужі активісти зібралися на анонсовану напередодні мирну акцію проти агресії Росії та за мир в Україні. Учасники акції з прапорами та плакатами вийшли на площу Едмон Мішле у Парижі та висловили підтримку Україні.

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    Теги: Франція Париж будівництво будинок готель
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    Піраміда зі скла: парижани заговорили про нову будівельну катастрофу