Кличко докладно розповів, як діятиме Київ у разі наступу Росії

Кличко заявив, що в Києві розроблено нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає

Об’єкти критичної інфраструктури працюють у режимі підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації

Система життєзабезпечення столиці працює без збоїв, а зусилля міської влади спрямовані на упередження провокацій і на те, щоб вистояти в умовах військового нападу. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу.

Кличко наголосив, що зусилля міської влади спрямовані і на те, щоб упередити можливі провокації, і на те, щоб вистояти в умовах військового нападу.

«Міські служби отримали інструкції і працюють в умовах запобігання надзвичайній ситуації військового характеру. Сьогодні головне завдання – стабільна робота розгалуженої інфраструктури життєзабезпечення столиці та підготовка до захисту міста у випадку військового нападу. Підкреслю: в цій ситуації ми діємо за чітким планом. Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це – комунальні, аварійно-рятувальні служби та інші. Загалом йдеться про 13,5 тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки», – повідомив Віталій Кличко.

Мер підкреслив, що важливим для стабільності ситуації і життєзабезпечення міста є безперебійне енерго- тепло- та водопостачання.

«Отже, що в цьому напрямку зробив Київ. У координації з НЕК «Укренерго» ми знайшли можливості і забезпечили додаткове виробництво електроенергії на наших ТЕЦ. Із грудня в постійній роботі знаходяться 3-4 блоки. Це дозволяє в складній ситуації з енергоносіями забезпечити безперебійне енергопостачання Києва. Насамперед медичних закладів, підприємств критичної інфраструктури, соціальних установ. Створені запаси палива, встановлені електрогенератори для безперебійної роботи в надзвичайній ситуації систем управління містом, медустанов, аварійних служб та ТЕЦ столиці на період до 10 діб», – сказав Віталій Кличко.

Він зазначив, що об’єкти критичної інфраструктури працюють у режимі підготовки до роботи в умовах надзвичайної ситуації. Підприємства забезпечені гарантованим безперебійним зв’язком на випадок відсутності мобільного зв’язку та інтернету. Також міська влада вирішила покращити систему оповіщення населення.

«Удосконалюємо ми і систему оповіщення, яка охоплює як персонал міських служб, так і населення. Розробили також нову систему оповіщення, аналогів якої в Україні немає. На її будівництво виділимо з бюджету міста майже 11 млн грн. У Києві створені комісії з питань евакуації населення – на рівні КМДА та в кожному районі. План евакуації визначає місця розташування збірних пунктів, кількість необхідного транспорту та безпечні райони для розміщення населення. Хочу зазначити: в межах міста», – сказав мер.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п'ятницю, що російське вторгнення в Україну «може початися в будь-який час», в тому числі під час зимової Олімпіади в Пекіні, і Сполучені Штати продовжують «бачити дуже тривожні ознаки російської ескалації».