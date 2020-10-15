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    Головна коронавірусна лікарня Києва заповнена майже на 100%

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    В реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні перебувають 54 хворих на коронавірус - Головна коронавірусна лікарня Києва заповнена майже на 100%
    В реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні перебувають 54 хворих на коронавірус

    В Олександрівській лікарні із 430 ліжок для лікування хворих на Covid-19 зайняті 423

    В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, станом на ранок 15 жовтня майже на 100% заповнена хворими на Covid-19.

    Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Я сьогодні знаходжуся в Олександрівській лікарні Києва, це одна з основних лікарень, яка визначена для лікування Covid-19 в Києві. Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на Covid-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповненість на сьогоднішній ранок», - сказав він.

    Нагадаємо, за минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      281239
    • Хворіють
      156287
    • Одужали
      119650
    • Померли
      5302

    13 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці для лікування хворих на коронавірус розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях.  Із них 17 лікарень вже приймають та лікують пацієнтів з вірусом, інші – завершують облаштування відділень для прийому таких хворих.

    Як повідомлялось, у випадку перевантаження медичних установ Києва першої та другої хвилі хворими на коронавірус, підготовлено три об'єкти, де можна розмістити польові госпіталі.

    Київ лікарня Максим Степанов коронавірус
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