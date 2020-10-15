Головна коронавірусна лікарня Києва заповнена майже на 100%



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В реанімаційному відділенні Олександрівської лікарні перебувають 54 хворих на коронавірус

В Олександрівській лікарні із 430 ліжок для лікування хворих на Covid-19 зайняті 423

В Олександрівській клінічній лікарні Києва, яка визначена як профільна для прийому хворих на коронавірус, станом на ранок 15 жовтня майже на 100% заповнена хворими на Covid-19.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Я сьогодні знаходжуся в Олександрівській лікарні Києва, це одна з основних лікарень, яка визначена для лікування Covid-19 в Києві. Всього в лікарні відведено 430 ліжок для лікування хворих на Covid-19. На сьогоднішній ранок тут перебуває 423 людини, які лікуються від цієї хвороби. В тому числі, в реанімаційному відділенні з 55 ліжок 54 зайняті. Майже 100-відсоткова заповненість на сьогоднішній ранок», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу, 14 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 445 осіб. Це на 23 більше, ніж за попередню добу (за добу 13 жовтня було 422 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 28957 випадків захворювання на Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 281239

Хворіють 156287

Одужали 119650

Померли 5302

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13 жовтня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці для лікування хворих на коронавірус розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях. Із них 17 лікарень вже приймають та лікують пацієнтів з вірусом, інші – завершують облаштування відділень для прийому таких хворих.

Як повідомлялось, у випадку перевантаження медичних установ Києва першої та другої хвилі хворими на коронавірус, підготовлено три об'єкти, де можна розмістити польові госпіталі.