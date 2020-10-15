Степанов назвав попередню вартість вакцини від коронавірусу



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Наразі вартість потенційної вакцини з Китаю та США оцінюється у 37 доларів

Кінцева ціна на вакцину від Covid-19 станом на сьогодні ще не сформована

Після того, як вакцина від коронавірусу з'явиться в Україні, вона буде коштувати майже 40 доларів за дозу.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

Він додав, що кінцева ціна на вакцину від Covid-19 станом на сьогодні ще не сформована.

«Є ціни, принаймні та інформація, яку нам надавали компанії-виробники вакцин, які проводять третю фазу (клінічних випробувань – ред.), попередня ціна, яку вони давали, це 37 доларів», – сказав міністр.

Як уточнив Степанов, це приблизна ціна, яку назвали дві компанії з Китаю та Сполучених Штатів Америки.

«Це приблизна ціна, так вони визначають, виходячи зі своїх витрат. Але вони не виключають, що ця ціна буде знижена в кінцевому випадку і знижена суттєво», – додав глава МОЗ.

До слова, Степанов не виключає можливість закупівлі російської вакцини від Covid-19.

Раніше повідомлялося, що «слуга народу» Качура підтримав ідею закупівлі російської вакцини. Також можливість поставки в Україну російської вакцини від коронавірусу Супутник V допускав нардеп від опозиції.

Згодом Качура заявив, що ЗМІ перекрутили зміст його слів.

Як повідомлялося, ізраїльський інфекціоніст заявив, що російську вакцину від коронавірусу не порадить навіть ворогу.

До слова, Офіс президента розглядає три варіанти отримання вакцини від Covid-19.

За даними ВООЗ вакцина від Covid-19 може бути готовою до кінця 2020 року.

Також стало відомо, коли Україна може отримати вакцину від Covid-19.

Як відомо, 15 серпня Росія випустила першу партію власної вакцини від Covid-19.

Водночас ВООЗ вважає, що російську вакцину від Covid-19 треба ретельно перевірити.

Також Німеччина жорстко розкритикувала реєстрацію Росією вакцини від коронавірусу.

До слова, у європейському представництві ВООЗ заявляють, що майбутня вакцина від коронавірусної хвороби не завершить пандемію, та сумніваються, що вона буде однаково ефективною для всіх груп населення.