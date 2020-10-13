Київ розгортає нові ліжка для хворих на коронавірус (фото, відео)



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Міську клінічну лікарню № 18 готують до прийому хворих на коронавірус Фото: пресслужба мера Києва

Вже розгорнута 2730 ліжок у 22 столичних лікарнях

У Києві для лікування хворих на коронавірус розгорнули майже 2,8 тис. ліжок у 22 лікарнях. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив під час онлайн-пресконференції.

Також він показав відео перевірки, як готують міську лікарню № 18 до прийому хворих на Covid-19.

«Ми продовжуємо збільшувати і кількість ліжок для лікування хворих на коронавірус у столичних комунальних медзакладах. І робимо все, аби забезпечити лікарні і медиків усім необхідним. Ми розгорнули вже 2730 ліжок у 22 столичних лікарнях. Із них 17 лікарень вже приймають та лікують пацієнтів з вірусом, інші – завершують облаштування відділень для прийому таких хворих, - сказав Кличко. - Вчора я відвідав міську клінічну лікарню № 18, яку ми готуємо до прийому хворих на коронавірус».

За його словами, один із поверхів медзакладу сьогодні обладнують під відділення для прийому хворих на коронавірус. Там розгорнули інфекційне відділення на 100 ліжок, а також - 60 ліжок для пацієнтів з підозрою на Covid-19. Таких хворих лікарня вже приймає. В інфекційному ж відділенні поки триває переобладнання. Будуть і окремі палати для інтенсивної терапії.

Кличко повідомив, що лікарня №18 вже отримала від міста медикаменти на понад 300 тисяч гривень. А також чотири апарати ШВЛ на суму майже 3 млн грн. Місто виділило і понад 1 млн грн на ремонт системи кисневого постачання. Зокрема, там вже обладнали 30 точок для подачі кисню. Всього їх буде 80. У медзакладі здійснили підготовку та навчання медиків щодо того, як працювати з хворими на коронавірус та сформували десять бригад медичного персоналу для роботи в інфекційному відділенні.

Медпрацівники, які працюватимуть із хворими на Covid-19, забезпечені необхідними засобами індивідуального захисту, медикаментами і спецобладнанням для дезінфекції приміщень. На це лікарня спрямувала майже 4 млн грн.

«Ще чотири лікарні готуються сьогодні до прийому хворих на коронавірус. Це Київський міський центр радіаційного захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та столичні лікарні № 1, 12 та 15, - зазначив мер. - Я наголошую: це те, що місто робить самотужки. В умовах, коли динаміка розповсюдження вірусу така, що дуже скоро ліжок у лікарнях у нас може не вистачити. І при цьому державні, відомчі та медзаклади Академії медичних наук не приймають киян, хворих на коронавірус. Хоча мають загалом 11 тисяч ліжок і кваліфікований персонал. Я вважаю, що це - не державницька і, м'яко кажучи, дивна позиція уряду і Міністерства охорони здоров'я, які тим часом розповідають про розгортання госпіталів у палацах спорту і так далі».

Як повідомлялося, у випадку перевантаження медичних установ Києва першої та другої хвилі хворими на коронавірус, підготовлено три об'єкти, де можна розмістити польові госпіталі.