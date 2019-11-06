Грип уже крокує Києвом: за тиждень понад 10 тис. хворих



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Із захворюванням на грип госпіталізовано 161 особу

У Києві за 44-й тиждень 2019 року зареєстровано 10 292 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 54,6%. Наразі показник захворюваності складає 348,8. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ на 4,9% у порівнянні з попереднім тижнем. Зниження відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло 7 104 (зниження на 7,5%), дорослих – 3 722 особи (збільшення на 0,2%).

«У структурі захворюваності діти становлять 63,8%, а на попередньому тижні – 65,7%. Серед школярів захворюваність знизилась на 17,2%: 2 511 випадків, що становить 24,4% від загальної кількості захворілих дітей і 32,8% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 44-й тиждень госпіталізовано 161 особу, із них 141 дитина.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 22 870 осіб», – додав Поворозник.

Нагадаємо, для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.