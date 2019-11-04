Київ готується до епідемії грипу



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Затверджено профілактичні заходи в епідемічний сезон

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.

Зокрема, Департаменту охорони здоров’я доручено:

підготувати комунальні медичні заклади до роботи в умовах епідемічного підйому захворюваності, створити необхідний запас противірусних, лікувальних препаратів, антисептичних і дезінфікуючих засобів, засобів індивідуального захисту медичних працівників;

провести підвищення кваліфікації медпрацівників з питань діагностики, лікування та профілактики грипу і ГРВІ;

проводити своєчасний і повний збір інформації про захворюваність на грип і ГРВІ, кількість госпіталізованих осіб і передавати ці данні до Державної установи «Київський міський лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України»;

забезпечити в передепідемічний період захворюваності передсезонну імунопрофілактику грипу в групах епідемічного та медичного ризику, профілактичні щеплення проти грипу медичним працівникам закладів охорони здоров’я, що надають первинну та екстрену медичну допомогу, а також працівникам і вихованцям будинків дитини, підпорядкованих Департаменту охорони здоров’я;

на період можливого інтенсивного підйому рівня захворюваності передбачити залучення додаткового медичного персоналу;

виділити додаткові ліжка для госпіталізації хворих і оперативне їхнє розгортання в разі загострення епідемічної ситуації.

Комунальному підприємству «Фармація» доручено забезпечити аптечну мережу достатньою кількістю противірусних, лікувальних і вітамінних препаратів, засобів неспецифічної профілактики грипу і ГРВІ, засобів індивідуального захисту (маски, гумові рукавички тощо) та їхню безперебійну реалізацію.

Департамент освіти і науки також має проводити щоденний моніторинг відвідуваності закладів освіти, а в разі виявлення 20% відсутніх дітей через захворюваність на грип і ГРВІ серед дітей в одному класі (групі) – інформувати місцеві органи влади для прийняття рішення про призупинення навчально-виховного процесу.

Крім того, Департамент транспортної інфраструктури повинен не допускати вихід на лінію громадського пасажирського транспорту з несправною опалювальною системою.

Раніше повідомлялося, де у Києві можна зробити щеплення проти грипу.