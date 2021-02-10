Грип здає позиції: за тиждень у Києві менш як 10 тис. хворих

За минулий тиждень у Києві на грип і ГРВІ захворіли понад 6 тис. дорослих

Кількість хворих на грип і ГРВІ у столиці поступово зменшується

У Києві продовжує зменшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, 10 лютого, під час онлайн-брифінгу.

«Хочу зазначити, що трохи зменшується у столиці кількість хворих, у яких лікарі діагностують грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня у столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих», – сказав Кличко.

Мер Києва зазначив, що серед тих, хто захворів:

понад 6 тис. дорослих,

понад 3,8 тис. дітей. Понад 43% хворих дітей – шкільного віку.

До медзакладів за тиждень госпіталізували 639 людей, зокрема, і 56 дітей.

«Тому ще раз закликаю всіх берегтися, дотримуватися елементарних правил і при перших же ознаках хвороби звертатися до лікарів», – наголосив Кличко.

Як повідомлялося, за попередній тиждень у столиці зареєстрували понад 10,5 тисяч хворих на грип і ГРВІ.

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За минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 297 людей. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 8 лютого було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19.