Грип здає позиції: за тиждень у Києві менш як 10 тис. хворих
Кількість хворих на грип і ГРВІ у столиці поступово зменшується
У Києві продовжує зменшуватися кількість хворих на грип і ГРВІ. Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив сьогодні, 10 лютого, під час онлайн-брифінгу.
«Хочу зазначити, що трохи зменшується у столиці кількість хворих, у яких лікарі діагностують грип та ГРВІ. За даними Київського міського лабораторного центру МОЗ України, минулого тижня у столиці зареєстрували близько 10 тисяч хворих», – сказав Кличко.
Мер Києва зазначив, що серед тих, хто захворів:
- понад 6 тис. дорослих,
- понад 3,8 тис. дітей. Понад 43% хворих дітей – шкільного віку.
До медзакладів за тиждень госпіталізували 639 людей, зокрема, і 56 дітей.
«Тому ще раз закликаю всіх берегтися, дотримуватися елементарних правил і при перших же ознаках хвороби звертатися до лікарів», – наголосив Кличко.
Як повідомлялося, за попередній тиждень у столиці зареєстрували понад 10,5 тисяч хворих на грип і ГРВІ.
-
Всього1249646
-
Одужали1084608
-
Хворіють141267
-
Померли23771
За минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 297 людей. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 8 лютого було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19.