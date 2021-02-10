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    Снігопад і коронавірус: Кличко відзвітував, як Київ справляється з двома бідами (відео)

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    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг - Снігопад і коронавірус: Кличко відзвітував, як Київ справляється з двома бідами (відео)
    Київський міський голова Віталій Кличко дає онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба мера Києва

    Мер Києва розповів про кількість хворих на коронавірус і прибирання міста від снігу

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

    Так, міський голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;
    • скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;
    • про кількість хворих на грип та ГРВІ;
    • скільки школярів та педагогів хворіють на коронавірус;
    • про прибирання столиці від снігу;
    • про відкриття пунктів обігріву на в'їздах до Києва.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 297 людей. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 8 лютого було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19.

    З понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади. 

    З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами. 

    Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва.

    За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.

    Теги: Віталій Кличко Київ снігопад коронавірус
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