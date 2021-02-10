Снігопад і коронавірус: Кличко відзвітував, як Київ справляється з двома бідами (відео)

Мер Києва розповів про кількість хворих на коронавірус і прибирання міста від снігу

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці.

Так, міський голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих на Covid-19 у Києві;

скільки хворих на коронавірус перебувають у лікарнях;

про кількість хворих на грип та ГРВІ;

скільки школярів та педагогів хворіють на коронавірус;

про прибирання столиці від снігу;

про відкриття пунктів обігріву на в'їздах до Києва.

Як повідомлялося, за минулу добу, 9 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 297 людей. Це на 54 особи більше, ніж за попередню добу (за добу 8 лютого було 243 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 130864 випадки захворювання на Covid-19.

З понеділка, 8 лютого, у Києві тривають сильні снігопади.

З 15:00 8 лютого в’їзд великогабаритного транспорту до Києва буде тимчасово обмежений у зв’язку із сильними снігопадами.

Вранці 10 лютого затори скували дороги Києва.

За прогнозом синоптиків, 10 лютого в Києві хмарно, вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця, вітер північно-східний, 5-10 м/с, вночі помірний, місцями істотний сніг. Температура повітря вдень -3...-5 градусів, вночі -7...-9 градусів.