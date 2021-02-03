Грип відступає: столична влада звітує про падіння захворюваності

Серед тих, хто захворів на грип за минулий тиждень, 7,5 тисяч дорослих

За минулий тиждень у Києві зафіксовано 10,5 тис. хворих на грип і ГРВІ

У Києві зменшується кількість хворих на грип і ГРВІ. Про це столичний голова Віталій Кличко повідомив під час онлайн-брифінгу.

«Хочу зазначити, що трохи зменшується кількість хворих, у яких лікарі діагностують грип і ГРВІ. За даними «Київського міського лабораторного центру МОЗ України», минулого тижня в столиці зареєстрували понад 10,5 тисяч хворих. Із них: більш, як 7,5 тисяч дорослих та понад 3 тисячі дітей. Половина хворих дітей – шкільного віку», – повідомив мер.

За його словами, до медзакладів госпіталізували 573 людини, у тому числі – 14 дітей.

«Іще раз закликаю всіх берегтися, одягатися тепло, дотримуватися елементарних правил, не займатися самолікуванням! І при перших же ознаках хвороби – звертатися до лікарів», – наголосив Кличко.

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Як повідомлялося, за минулу добу, 2 лютого, у Києві коронавірус виявлено у 330 людей. Це на 45 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 1 лютого було 285 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 129164 випадки захворювання на Covid-19.