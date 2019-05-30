Гривня за годину: «Бориспіль» тимчасово знизив тарифи на новому паркінгу



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Багаторівневий паркінг в аеропорту «Бориспіль» Фото: Viacheslav Bezprozvannyi, Facebook

Наразі системи паркування проводять останні етапи тестування

Аеропорт «Бориспіль» тимчасово знизив тариф на стоянці автомобілів біля термінала D до 1 грн за годину або до 24 грн на добу. Про це повідомили avianews.com на підприємстві.

Такий тариф застосовується на новому багаторівневому паркінгу, який відкрився 23 травня.

Спочатку планувалося, що на паркінгу діятиме тариф 30 грн за годину та 300 грн за добу. Як повідомлялося, перші 10 хвилин на парковці будуть безкоштовними, а з 11-ї хвилини буде стягуватися повна погодинна оплата.

«В даний час системи паркування проводять останні етапи тестування. Аеропорт не хоче покладати фінансове навантаження на пасажира, поки сервіс не буде працювати, як годинник. Це тимчасове рішення», - прокоментували ситуацію в «Борисполі».

В аеропорту зазначають, що затверджений тариф може бути введений в будь-який час. У зв'язку з цим пасажирам, які вирішать залишити свій автомобіль на новій парковці на тривалий час, слід бути готовим до того, що оплатити стоянку доведеться за затвердженими тарифами.

Нагадаємо, 31 березня міжнародний аеропорт «Бориспіль» розпочав експлуатацію термінала F в тестовому режимі.

Аеропорт «Бориспіль» підняв удвічі годинний тариф на стоянці поруч з відкритим 31 березня терміналом F і змінив принципи тарифікації.

З 1 квітня плата збільшена до 20 грн за годину, при цьому знижки за тривале перебування на парковці скасовані. Таким чином, ціна за добове перебування на стоянці складає 480 грн, тижневе - 3 360 грн.

Новий багаторівневий паркінг напроти термінала D побудований за кошти аеропорту «Бориспіль». Він споруджувався з 2011 року.