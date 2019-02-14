Гроші замість землі: Київрада виділить 50 млн грн на компенсацію сім’ям загиблих учасників АТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Розглядати питання, пов’язані з виплатою матеріальної допомоги, буде спеціальна комісія, яка працюватиме при кожній райадміністрації столиці

На засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я і соціального захисту 13 лютого депутати підтримали зміни до програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки.

Зокрема у рамках цільової програми пропонується з міського бюджету спрямувати перші 50 мільйонів гривень на компенсацію за земельні ділянки сім’ям загиблих киян-учасників АТО. Відтак, отримати матеріальну допомогу замість земельної ділянки можна буде вже цього року, повідомляє прес-служба Київради.

«У зв’язку з браком земельного банку в столиці, а також через фінансову неспроможність окремих сімей будувати власне житло на отриманій ділянці, мерія запровадила механізм грошової компенсації. Тобто сім’ї загиблих учасників АТО матимуть змогу отримати матеріальну допомогу від міста замість землі. Йдеться про суму в розмірі 400 прожиткових мінімумів. Зараз столиця готова закласти у бюджет на 2019 рік 50 мільйонів гривень. Далі – суму, по мірі надходження заявок, збільшуватимемо», – зазначив член постійної комісії Київради з охорони здоров’я Юрій Крикунов.

Передбачається, що розглядати питання, пов’язані з виплатою матеріальної допомоги, буде спеціальна Комісія, яка працюватиме при кожній райадміністрації столиці.

Сьогодні в місті налічується 363 сім’ї загиблих киян-учасників АТО. Близько 140 з них вже отримали земельні ділянки.

Проект рішення також мають розглянути на пленарному засіданні Київради.

Нагадаємо, 7 лютого на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення про надання матеріальної виплати сім’ям загиблих киян-учасників АТО замість землі. Зазначається, що наразі Київ не має можливості задовольнити необхідні потреби в отриманні земельних ділянок, оскільки в столиці обмежені земельні ресурси. З огляду на це, міська влада пропонуватиме сім’ям загиблих киян-учасників АТО грошову компенсацію замість землі. Виплати становитимуть 400 прожиткових мінімумів.