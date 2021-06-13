Грози та шквали. У Києві й області оголосили перший рівень небезпеки

Негода пануватиме до кінця доби 13 червня

Грози та шквали 15-20 м/с вируватимуть у Києві і Київській області до кінця доби 13 червня. Про це повідомляє Державна служба із надзвичайних ситуацій України, посилаючись на дані Гідрометцентру.

14 червня негода пануватиме у південних та центральних областях. Тут очікують на грози, вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (І рівень небезпечності – жовтий).

Раніше повідомлялося, що у неділю, 13 червня, в Україні очікуються дощі та грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. «Хмарно з проясненнями. Вночі у західних областях значні, у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській областях помірні дощі, на решті території без опадів; вдень в Україні короткочасні дощі, місцями грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, на заході та південному заході країни пориви 15-20 м/с», – повідомили у Гідрометцентрі.

Зазначимо, напередодні Одесу накрила шалена злива. Автівку поліцейських забрав потік води (відео).

Як відомо, в Україні увесь тиждень вирує негода. Так, у Запоріжжі днями смерч пошматував будинки.

У Кіровоградській області в кількох населених пунктах випав великий град, який пошкодив урожай на городах.

Полтавщина долучилася до регіонів, де розгулялися буревій, шквальний вітер та злива. По області періщили сильні дощі з градом. У Полтаві після удару блискавки загорівся будинок на Першотравневому проспекті.

Раніше у Чернівцях випав град, розміром із перепелині яйця. Також у місті пройшла гроза. Величезний град випав також у Харкові.