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    Локдаун у Києві: жорсткий карантин можуть продовжити і після 16 квітня

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    Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження - Локдаун у Києві: жорсткий карантин можуть продовжити і після 16 квітня
    Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження
    фото: pravda.com.ua

    Заступник голови КМДА Мондриївський: «Ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю»

    Якщо ситуація із захворюваністю на коронавірус в Києві не покращиться, місцева влада може продовжити після 16 квітня жорсткий карантин. Про це в ефірі Громадського радіо заявив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський. «Локдаун після 16 квітня можуть продовжити, адже ми не можемо спрогнозувати, якою буде ситуація із захворюваністю, але сподіваємося, що ці три тижні карантину по 16 квітня (враховуючи обмеження, введенні тиждень тому у столиці — ред.) вже почнуть давати результати, і ми матимемо позитивну динаміку у середині квітня, розірвемо ланцюжок захворюваності й зможемо розглядати варіант послаблення обмежень», – розповів він.

    За його словами, столична влада розуміє, як негативно обмеження впливають на економіку і бізнес, однак карантин зараз необхідний, адже ситуація в лікарнях складна.

    Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський
    Заступник голови КМДА Валентин Мондриївський

    Через погіршення ситуації з коронавірусом з 20 березня в Києві запровадили жорсткі обмеження, які діятимуть до 9 квітня.

    З 5 по 16 квітня в Києві будуть діяти ще більш суворі карантинні заходи: громадський транспорт буде пускати пасажирів тільки за спецперепустками, закриють школи і дитсадки.

    Тим часом, у Києві за добу підтвердили 1150 випадків захворювання на коронавірус, померли 44 людини.

    Теги: Київ громадський транспорт місцева влада КМДА карантин транспорт коронавірус
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