Covid-вакцинація в Україні. Дані з усіх регіонів

За добу зроблено менше 20 тисяч щеплень проти коронавірусу

За минулу добу, 1 квітня, в Україні проти Covid-19 було вакциновано 19097 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації щеплено 267 833 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали дві дози) – дві людини. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Вчора було зроблено на 1927 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 147 мобільних бригад з імунізації та 791 пункту щеплення.

Найбільшу кількість щеплень за 1 квітня було проведено у Києві – 1710 щеплень, а за весь період вакцинальної кампанії – також у Києві – 20719 щеплень.

Розподіл проведених щеплень за регіонами за минулу добу

Нагадаємо, вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Станом на зараз в Україні офіційно вакцинують тільки дозами препарату Covishield. Всього Україна отримала 500 тис. доз вакцини Covishield виробництва індійського Інституту сироватки крові.

25 березня в Україну прибула перша партія вакцини від Covid-19 CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. У партії 215 тис. доз вакцини. Вакцина Sinovac (CoronaVac) спершу повинна пройти лабораторний контроль Міністерства охорони здоров’я.

МОЗ планує до кінця року вакцинувати від Covid-19 принаймні 60% дорослого населення країни.

Найближчими тижнями у межах Covax Україна має отримати 117 тисяч доз Pfizer.

Також головний саанлікар Віктор Ляшко повідомив, що український уряд отримав підтвердження про поставку додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/ BioNTech у межах глобального механізму Covax.