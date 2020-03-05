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    Дощі на заході та до +19 на сході: прогноз погоди в Україні на четвер

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    5 березня у західних областях дощ, вночі з мокрим снігом - Дощі на заході та до +19 на сході: прогноз погоди в Україні на четвер
    5 березня у західних областях дощ, вночі з мокрим снігом

    У східних та південних областях сьогодні вранці подекуди туман

    У четвер, 5 березня, на заході та місцями у центрі України очікуються дощі, на решті території без опадів. Середня температура вдень 10-19° тепла.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «5 березня у західних областях дощ, вночі з мокрим снігом; вітер північно-західний, 5-10 м/с; температура вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°. В Карпатах помірний, вночі значний сніг, температура протягом доби 0-5° морозу», - зазначається у повідомленні.

    На решті території України мінлива хмарність, без опадів, лише вдень у Вінницькій, Житомирській та місцями у Київській областях невеликий дощ; у східних та південних областях вночі та вранці подекуди туман.

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    Вітер переважно південний, 5-10 м/с; температура вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°, на Лівобережжі до 19°.

    У Києві сьогодні без опадів, температура вночі 6-8° тепла; вдень 13-15°.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна дощ
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