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    Новини

    Столицю накрив густий туман (фото)

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    Туман протримається у Києві до обіду - Столицю накрив густий туман (фото)
    Туман протримається у Києві до обіду
    Фото: Главком

    Фахівці закликають водіїв бути уважними на дорозі

    Сьогодні, 4 березня, в першу половину дня в Києві туман. Видимість складає 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий), повідомили в Українському гідрометцентрі.

    Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

    • знизити швидкість руху;
    • при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
    • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
    • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
    • уникати різких маневрів на дорозі.

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    Столицю накрив густий туман (фото)
    Столицю накрив густий туман (фото)
    Столицю накрив густий туман (фото)

    Як повідомлялося, у Києві сьогодні опади не очікуються, вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

    До слова, вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°С. 

    Середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми. Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року. 

    Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».
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