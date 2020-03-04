Столицю накрив густий туман (фото)



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Туман протримається у Києві до обіду Фото: Главком

Фахівці закликають водіїв бути уважними на дорозі

Сьогодні, 4 березня, в першу половину дня в Києві туман. Видимість складає 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий), повідомили в Українському гідрометцентрі.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

знизити швидкість руху;

при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Як повідомлялося, у Києві сьогодні опади не очікуються, вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.

До слова, вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°С.

Середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми. Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року.

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