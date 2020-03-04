Столицю накрив густий туман (фото)
Туман протримається у Києві до обіду
Фото: Главком
Фахівці закликають водіїв бути уважними на дорозі
Сьогодні, 4 березня, в першу половину дня в Києві туман. Видимість складає 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий), повідомили в Українському гідрометцентрі.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Як повідомлялося, у Києві сьогодні опади не очікуються, вітер південний, 5-10 м/с. Температура у столиці вночі 5-7° тепла, вдень 15-17°.
До слова, вперше за 140 років у Києві не було не тільки метеорологічної зими, але й температури повітря нижче -10°С.
Середньомісячна температура лютого 2020 року у Києві становила +2,5°С, що на 6,7°С вище кліматичної норми. Цьогорічний лютий посів четверту позицію серед найтепліших з 1881 року.
Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда стверджує, що українці вже не побачать великих морозів взимку. Про це синоптик сказав в інтерв’ю «Главкому».
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