Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Київ
Глава японського МЗС Йосімаса Хаясі зустрінеться з українським колегою міністром Кулебою
В Україну з візитом направляється міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. Чиновник у Києві проведе зустріч зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою. Про це повідомила пресслужба міністерства закордонних справ Японії.
Зустріч двох міністрів в українській столиці відбудеться у суботу, 9 вересня. Як зазначили в японському МЗС, у своїх переговорах із Кулебою Хаясі підтвердить тверду підтримку України.
Також сторони обговорять участь Києва у роботі міжнародної спільноти, щоб «якнайшвидше покласти край російському вторгненню в Україну».
Хаясі у цьому візиті супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group.
«Ми сподіваємося, що у цих компаній буде можливість безпосередньо вислухати та спілкуватися з потребами відновлення та реконструкції української сторони, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у реконструкції України», – йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що це перший візит глави японського МЗС до України від початку повномасштабного вторгнення Росії.
Нагадаємо, що раніше глава японського МЗС відмовився вечеряти з Лавровим. Йосімаса Хаясі відмовився приходити на офіційну вечерю глав міністерств закордонних справ країн-учасниць «Великої двадцятки» (G20) через ймовірність присутності на зустрічі його російського колеги Сергія Лаврова.
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