Загрожує до пʼяти років за ґратами: у Києві затримано чоловіка, який запустив салют

37-річний мешканець столиці вирішив феєрверком привітати свою цивільну дружину з днем народження

Столичні правоохоронці затримали мешканця Дніпровського району за запуск феєрверка на дитячому майданчику. Про це поінформував відділ комунікації поліції Києва у Facebook.

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«Ввечері 23 серпня до поліції Києва на спецлінію 102 надійшло декілька повідомлень від місцевих мешканців Дніпровського району столиці про те, що на вулиці Макаренка невідомий запустив салют. За вказаною адресою негайно виїхали патрульні поліцейські та слідчо-оперативна група територіального підрозділу, яка належним чином задокументувала злочин», – зазначається у повідомленні.

Поліцейські провели на місці події першочергові слідчі дії та встановили, що до хуліганських дій причетний мешканець одного із прилеглих до місця події будинків.

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За даними правоохоронців, фігурант запустив салюти на дитмайданчику, і мешканці, почувши вибухи, вибігли на вулицю, де спільно з членами добровольчого формування тергромади затримали чоловіка та передали його поліцейським. Він пояснив правоохоронцям, що таким чином вирішив привітати свою цивільну дружину з днем народження.

Під час невідкладного обшуку у квартирі слідчі вилучили рештки феєрверка, а відтак затримали 37-річного киянина.

Киянин запустив салют, щоб привітати кохану фото: Поліція Києва / Facebook

Дізнавачі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею про хуліганство та за процесуального керівництва окружної прокуратури готують йому повідомлення про підозру. Фігуранту загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

«Поліція Києва вкотре наголошує: використання піротехнічних виробів та інших засобів піротехніки – заборонено! Кожен факт такого порушення буде задокументовано, а винних – притягнуто до відповідальності», – заявили у відомстві.

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Нагадаємо, що використання піротехніки у час війни заборонено.

До слова, весною поліція ідентифікувала чоловіка, який запускав феєрверк у столиці на Борщагівці (фото). Порушником виявився раніше судимий за незаконне зберігання наркотиків 28-річний чоловік.